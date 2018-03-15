Деньги в воду: 30 миллиардов стоит восстановление судоходства на Оке

Как мы писали, в четверг, 15 марта, глава региона Анатолий АРТАМОНОВ отчитывался перед областными депутатами. В его отчёт были включены ответы на вопросы народных избранников. В частности, их интересовала возможность восстановления судоходства на Оке.
- Специалисты ФГБУ «Канал имени Москвы» по нашей просьбе оценили возможность восстановления судоходства на Оке, - сообщил Артамонов. - Инженерно-гидрологическое обследование подтвердило, что восстановить снижение уровня воды в реке может только строительство 4 низконапорных гидроузлов в Калужской и Московской областях. Стоимость работ - 30 миллиардов рублей. При бесперебойном финансировании это займёт 4-5 лет.
По словам губернатора, правительство области продолжит взаимодействовать с федеральным министерством транспорта для решения этого вопроса. Однако Артамонов напомнил, что сейчас утверждён приоритетный проект по сохранению и восстановлению Волги стоимостью 275 миллиардов рублей.
Отметим, что 30 миллиардов - это больше трёх годовых бюджетов Калуги.
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