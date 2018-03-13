Как очищается дым из труб экологичных мусороперерабатывающих заводов

Как мы уже писали, на территории сельского поселения Михали Износковского района планируется строительство ЭкоТехноПарка, в рамках которого появится мусороперерабатывающее предприятие. Инвестором выступает Правительство Москвы и, как уверяют власти, это будет полностью экологичное производство по образу и подобию московского мусороперерабатывающего завода №3 (далее – МПЗ №3). О том, как происходит утилизация мусора на этом столичном предприятии, рассказало его руководство.
- Завод работает практически в автоматическом режиме, электроника занимает целую комнату, - рассказывает технический директор МПЗ №3 Олег ТАСКАНОВ. - Сотрудникам остается только следить за техникой. По всему предприятию, даже внутри печи, установлены датчики и камеры.
Мусор, предназначенный для переработки, поступает в бункер высотой с шестиэтажный дом. Его объём - 15 000 кубометров.
- На первой зоне мусор сушится, потом горит, а в конце догорает, чтобы получился только шлак, - продолжает Тасканов.
За один час в печи сгорает 50 тонн мусора. Тепло, которое вырабатывается в процессе, нагревает пар. Он подается на турбину, вырабатывающую электричество. Тепловая энергия также идёт на обогрев помещений. И тепла, и электроэнергии хватает не только заводу, но и на продажу.
Мы поинтересовались, куда деваются вредные дымовые выбросы, которые неизбежны при сжигании мусора.
- На предприятии существует несколько ступеней очистки газов, образующихся при горении мусора, - объясняет Тасканов. - Сначала они попадают в абсорбер, где распыляется смесь воды с известью и активированным углём. Вредные вещества выпадают в осадок, либо оседают на угле и отфильтровываются в нарукавном фильтре. Затем следует очищение в аммиачной воде и только после этого газ попадает в трубу, где происходит финальный контроль качества.
- Данные финального контроля выводятся на наш мониторинговый экран, а также эта информация попадает в систему мосэкомониторинга, - говорит Олег Тасканов. - По законодательству есть такой параметр, как предельно допустимая концентрация вредных веществ. Содержательно их концентрация в отработанных дымовых газах у нас в несколько раз ниже, чем регламентировано российским экологическим законодательством.
Поинтересовались мы и тем, что, помимо газов, остается всего того, что сжигается в печах.
Оказывается, от одной тонны мусора остается порядка 250 - 300 килограмм шлака. Он также как и тепловая энергия идёт в дело - его используют как при производстве цемента, так и в строительстве дорог.
По просьбе наших читателей в данный момент мы ведём переговоры об экскурсии по МПЗ №3 для нашего корреспондента, чтобы своими глазами увидеть то, что предлагается построить в нашем регионе.
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