Доигрались: суд отклонил апелляцию многодетных супругов Власкиных

19 февраля Калужский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу многодетных родителей Веры и Сергея Власкиных, не согласных с решением Калужского района суда лишить их родительских прав на двоих детей – 8-летнего мальчика, имеющего ограничения по состоянию здоровья, и 14-летнюю девочку.

Как мы рассказывали, многодетное семейство имеет в Калуге печальную славу. Детей Власкиных нередко видят в торговых центрах просящими милостыню. Часто они делают это в очень назойливой и грубой форме. Органы опеки предпринимали несколько попыток лишить многодетных супругов родительских прав, но они не имели успеха.

В начале 2017 года у двоих детей из этой семьи произошёл конфликт с охранниками торгового центра, который был записан очевидцами на видео. Ролик показали многие федеральные каналы. Тема бурно обсуждалась в социальных сетях. Органы опеки вновь обратились в суд с просьбой лишить Веру и Сергея Власкиных прав на детей, ставших участниками инцидента в ТРЦ.

В этот раз Калужский районный суд встал на сторону заявителей. Власкиных лишили родительских прав на сына-инвалида и дочь в ноябре 2017-го. Многодетные родители подали апелляцию.

- Это был четвёртый суд за шесть лет, - рассказали нам в отделе по охране прав несовершеннолетних Калуги. – Поскольку все предыдущие судебные разбирательства заканчивались в пользу Власкиных, они и в этот раз были уверены, что им всё сойдёт с рук. Поэтому то, что Калужский областной суд не удовлетворил их апелляционную жалобу, стало для них полной неожиданностью.

После того как органы опеки получат определение суда, начнётся работа по изъятию детей из семьи и устройству их либо в детский дом, либо под предварительную опеку.

- Потом в спокойном режиме будем подбирать опекунов, - сообщили нам в отделе по охране прав несовершеннолетних. – Все кандидатуры рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, решение будет принято коллегиально с учётом морально-нравственных качеств кандидатов, их материальной возможности обеспечить детей всем необходимым. Окончательное слово – за нами. Пока мальчик и девочка не будут устроены, пока не будет налажена их новая жизнь, говорить о какой-либо победе рано, хотя, конечно, определённый шаг вперёд сделан, результат, на который мы рассчитывали, получен. Мы плотно работали над этим последние два года. Был собран необходимый материал, все органы системы профилактики наконец-то отработали очень дружно, благодаря чему мы и получили такой результат.

Обжаловать решение Калужского областного суда Власкины не могут, но по закону у них есть возможность восстановиться в родительских правах, если они пересмотрят своё отношение к детям и их воспитанию.

- Все эти годы люди жили с ощущением полной безнаказанности, - комментируют в органах опеки. – Возможно, теперь они поймут, что шутки закончились и что, если они не переосмыслят ситуацию, то потеряют не только этих двоих детей, но и, по очереди, всех остальных.