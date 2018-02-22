Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Четверг, 22 февраля
$ 56.65 0.13
69.81 0.08
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Доигрались: суд отклонил апелляцию многодетных супругов Власкиных

22.02.2018 12:40 11 3396 Оксана КОЛОСОВА
Доигрались: суд отклонил апелляцию многодетных супругов Власкиных

19 февраля Калужский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу многодетных родителей Веры и Сергея Власкиных, не согласных с решением Калужского района суда лишить их родительских прав на двоих детей – 8-летнего мальчика, имеющего ограничения по состоянию здоровья, и 14-летнюю девочку.

Как мы рассказывали, многодетное семейство имеет в Калуге печальную славу. Детей Власкиных нередко видят в торговых центрах просящими милостыню. Часто они делают это в очень назойливой и грубой форме. Органы опеки предпринимали несколько попыток лишить многодетных супругов родительских прав, но они не имели успеха.

В начале 2017 года у двоих детей из этой семьи произошёл конфликт с охранниками торгового центра, который был записан очевидцами на видео. Ролик показали многие федеральные каналы. Тема бурно обсуждалась в социальных сетях. Органы опеки вновь обратились в суд с просьбой лишить Веру и Сергея Власкиных прав на детей, ставших участниками инцидента в ТРЦ.

В этот раз Калужский районный суд встал на сторону заявителей. Власкиных лишили родительских прав на сына-инвалида и дочь в ноябре 2017-го. Многодетные родители подали апелляцию.

- Это был четвёртый суд за шесть лет, - рассказали нам в отделе по охране прав несовершеннолетних Калуги. – Поскольку все предыдущие судебные разбирательства заканчивались в пользу Власкиных, они и в этот раз были уверены, что им всё сойдёт с рук. Поэтому то, что Калужский областной суд не удовлетворил их апелляционную жалобу, стало для них полной неожиданностью.

После того как органы опеки получат определение суда, начнётся работа по изъятию детей из семьи и устройству их либо в детский дом, либо под предварительную опеку.  

- Потом в спокойном режиме будем подбирать опекунов, - сообщили нам в отделе по охране прав несовершеннолетних. – Все кандидатуры рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, решение будет принято коллегиально с учётом морально-нравственных качеств кандидатов, их материальной возможности обеспечить детей всем необходимым. Окончательное слово – за нами. Пока мальчик и девочка не будут устроены, пока не будет налажена их новая жизнь, говорить о какой-либо победе рано, хотя, конечно, определённый шаг вперёд сделан, результат, на который мы рассчитывали, получен. Мы плотно работали над этим последние два года. Был собран необходимый материал, все органы системы профилактики наконец-то отработали очень дружно, благодаря чему мы и получили такой результат.

Обжаловать решение Калужского областного суда Власкины не могут, но по закону у них есть возможность восстановиться в родительских правах, если они пересмотрят своё отношение к детям и их воспитанию.

- Все эти годы люди жили с ощущением полной безнаказанности, - комментируют в органах опеки. – Возможно, теперь они поймут, что шутки закончились и что, если они не переосмыслят ситуацию, то потеряют не только этих двоих детей, но и, по очереди, всех остальных.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество власкины

Еще новости из рубрики «Общество»

Калужан предупредили о смертельно опасном жиросжигателе 22.02.2018 16:19

Ненужное наследие 22.02.2018 13:40

Почему не помог капустный лист 22.02.2018 12:01

Случаи бешенства зафиксированы в трёх районах 22.02.2018 11:30

Картина дня: новые знаки, Южный обход и рекордные морозы 21.02.2018 20:00


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 11 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 24 февраля, 13:00
Настольные ролевые игры. Вторая встреча
Городской Досуговый центр
сб 03 марта, 11:00
Ярмарка "Театр Вещей"
Дом музыки
вс 04 марта, 12:30
Реконструкция "Освобождение Юхнова"
г. Юхнов

Для детей

пт 23 февраля, 16:00
Безумная Лаборатория. Мастер-класс
Безумная лаборатория
вс 25 февраля, 12:00
Иллюзорное шоу
Безумная лаборатория
сб 24 февраля, 10:30
Мастер-класс Куклы-мартинички
Дом мастеров
сб 24 февраля, 12:00
Спектакль "Денискины рассказы"
Филармония

Концерты

чт 22 февраля, 19:00
Группа "Цветы"
Филармония
чт 22 февраля, 19:00
Концерт джазовой музыки . Jazzatov band
Дом музыки
чт 22 февраля, 19:00
Авторская программа от "Jazzatov band"
Дом музыки
чт 22 февраля, 21:00
Extreme metal GIG
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Лёд
Сердцеед
Рубеж
Гномы в доме
Новости компаний

Калужские школьники и студенты побывали с экскурсией в филиале «Калугаэнерго»

Изменения в области земельного законодательства, а также прекращение «дачной амнистии»

Сотрудники филиала «Калугаэнерго» награждены медалями МЧС

Как добиться успеха на Форекс: полезные советы трейдерам

Опросы
18 марта калужан призывают выбрать не только президента, но и пространство, которое благоустроят в городе в 2018 году. А что, на ваш взгляд, нужно благоустроить в первую очередь? 
 
Парк на месте рынка
 196
Сквер Волкова
 359
Набережную Яченского водохранилища
 743
Другой ответ (напишу в комментариях)
 126
Всего проголосовало: 1424
Новости Обнинска
Блоги

Нитуш's блог - От инженера - к художнику. Перемены в жизни.

Нитуш 19 фев 2018 22:20

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 26 янв 2018 11:07

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Новости партнеров

Профессиональное BTL-агентство CREON – продвижение услуг и товаров

Журнал FOCUS рассказал об отношении экспертов к диетам по часам

Обзор ЖК «Родной город. Каховская» от застройщика «РГ-Девелопмент»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.