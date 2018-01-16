Многодетные Власкины опротестовали лишение их родительских прав

Известная в Калуге многодетная семейная пара Вера и Сергей ВЛАСКИНЫ, которые являются родителями 13 детей, – опротестовала решение Калужского районного суда о лишении их прав на 8-летнего сына и 14-летнюю дочь. Как мы рассказывали, данное решение суд вынес в ноябре 2017 года.
- Апелляционная жалоба была подана в последний день и сейчас находится на рассмотрении в Калужском областном суде, - рассказали нам во вторник, 16 января, в отделе по охране прав несовершеннолетних Калуги. – Обвинения в свой адрес многодетные родители считают не соответствующими действительности. На рассмотрение жалобы отводится 30 дней. Соответственно, какой-то результат должен быть в конце января.
Каким будет решение суда, специалисты отдела прогнозировать не берутся. По их словам, работу по семье Власкиных не прекращалась и после вынесения судебного решения.
Как мы рассказывали, многодетное семейство имеет в Калуге печальную славу. Средних детей Власкиных нередко видят в торговых центрах просящими милостыню. Часто они делают это в очень назойливой и грубой форме. В начале этого года у двоих детей произошёл конфликт с охранниками одного из торговых объектов, который был записан очевидцами на видео. Вскоре после этого ролик показали многие федеральные каналы. Дети продолжают попрошайничать и сейчас.
- Даже в такой ситуации дети и их родители не меняют своего поведения, продолжают заниматься тем же, чем занимались. Для нас данный факт говорит о многом, - комментируют в отделе по охране прав несовершеннолетних Калуги. – За прошедший с момента вынесения судебного решения период нами собраны определённые материалы. Работа по этому делу не прекращается ни в выходные, ни в праздники. Нам есть что представить суду.
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