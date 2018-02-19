Двух пропавших калужанок нашли живыми

На прошлой неделе мы рассказывали о пропавших в Калуге двух женщинах – Елене Долле и Светлане Матюхиной. В воскресенье, 18 февраля, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что они найдены живыми.

Где именно находились калужанки, пока не уточняется.