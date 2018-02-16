В Калуге пропала 53-летняя женщина

В субботу, 10 февраля, ушла из дома и до сих пор не вернулась 53-летняя Елена Долла. Женщина проживает в Калуге, нуждается в медицинской помощи, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Близкие полагают, что она могла уехать в Москву.

Приметы:

Рост - 170 см,

Телосложение- худощавое,

Глаза - серые,

Волосы - светло-русые, до лопаток,

Была одета: длинное тёмно-синее пальто с мехом на воротнике, меховой тигровый берет, джинсы, кожаные чёрные сапоги на высоком каблуке.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.