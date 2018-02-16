В Калуге пропала 53-летняя женщина

В субботу, 10 февраля, ушла из дома и до сих пор не вернулась 53-летняя Елена Долла. Женщина проживает в Калуге, нуждается в медицинской помощи, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Близкие полагают, что она могла уехать в Москву.
Приметы:
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Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
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