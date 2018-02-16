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В Калуге пропала 53-летняя женщина

16.02.2018 08:57 0 2447 Елена Французова
В Калуге пропала 53-летняя женщина

В субботу, 10 февраля, ушла из дома и до сих пор не вернулась 53-летняя Елена Долла. Женщина проживает в Калуге, нуждается в медицинской помощи, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Близкие полагают, что она могла уехать в Москву.

Приметы:

  • Рост - 170 см,
  • Телосложение- худощавое,
  • Глаза - серые,
  • Волосы - светло-русые, до лопаток,
  • Была одета: длинное тёмно-синее пальто с мехом на воротнике, меховой тигровый берет, джинсы, кожаные чёрные сапоги на высоком каблуке.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.


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Тэги: общество

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