В Калуге пропала 45-летняя женщина

В Калуге пропала 45-летняя Светлана Матюхина. Последний раз её видели почти две недели назад - 4 февраля, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
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Если вы что либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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