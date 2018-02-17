В Калуге пропала 45-летняя женщина

В Калуге пропала 45-летняя Светлана Матюхина. Последний раз её видели почти две недели назад - 4 февраля, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост - 170 см,

голубые глаза,

короткая стрижка,

светло-русые волосы,

была одета в коричневую дубленку до колен с капюшоном.

Если вы что либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.