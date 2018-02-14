Область выкупит санаторий «Сокол»

На недавнем заседании коллегии регионального министерства образования и науки, посвящённой итогам 2017 года, министр Александр АНИКЕЕВ сообщил о том, что руководством области принято решение приобрести в региональную собственность санаторий «Сокол».
Как мы рассказывали, в конце минувшего года его собственник – Калужский Турбинный завод – поставил учреждение на консервацию в связи с его нерентабельностью. Сотрудники «Сокола» даже обращались за помощью к Путину.
На брифинге 25 декабря губернатор Анатолий АРТАМОНОВ пообещал не допустить закрытия санатория.
- Он обязательно должен продолжить работу, - добавил глава региона. – Даже не просто продолжить, а в новом качестве.
- Правительство Калужской области проявило инициативу покупки имущественного комплекса санатория «Сокол», принадлежащего ПАО «Силовые машины» (КТЗ является частью этого концерна. – Прим. ред.), - прокомментировали нам в пресс-службе правительства Калужской области во вторник, 13 февраля. – В настоящее время ведутся переговоры и подготовка необходимой документации для приобретений санатория. Стоимость объекта будет определена в результате торгов. Летом 2018 года в «Соколе» планируется открыть Центр отдыха и оздоровления детей и молодёжи Калужской области, который будет работать круглогодично.
|
Картина дня: водный апокалипсис и снос магазинов 13.02.2018 20:00
Перенимаем опыт столицы: в Калуге начнётся снос магазинов 13.02.2018 14:26
Картина дня: намек министру, запрет на стоянку и свиной грипп 12.02.2018 20:00
К гонконгскому гриппу в Калуге добавился свиной 12.02.2018 14:19
Чиновники признались, что не могут выбить долги по зарплате 12.02.2018 12:14
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Говорят
|
Координаты для связи: