Область выкупит санаторий «Сокол»

На недавнем заседании коллегии регионального министерства образования и науки, посвящённой итогам 2017 года, министр Александр АНИКЕЕВ сообщил о том, что руководством области принято решение приобрести в региональную собственность санаторий «Сокол».

Как мы рассказывали, в конце минувшего года его собственник – Калужский Турбинный завод – поставил учреждение на консервацию в связи с его нерентабельностью. Сотрудники «Сокола» даже обращались за помощью к Путину.

На брифинге 25 декабря губернатор Анатолий АРТАМОНОВ пообещал не допустить закрытия санатория.

- Он обязательно должен продолжить работу, - добавил глава региона. – Даже не просто продолжить, а в новом качестве.

- Правительство Калужской области проявило инициативу покупки имущественного комплекса санатория «Сокол», принадлежащего ПАО «Силовые машины» (КТЗ является частью этого концерна. – Прим. ред.), - прокомментировали нам в пресс-службе правительства Калужской области во вторник, 13 февраля. – В настоящее время ведутся переговоры и подготовка необходимой документации для приобретений санатория. Стоимость объекта будет определена в результате торгов. Летом 2018 года в «Соколе» планируется открыть Центр отдыха и оздоровления детей и молодёжи Калужской области, который будет работать круглогодично.