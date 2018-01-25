Путин наградил трёх жителей Калужской области

Трое жителей Калужской области награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в среду, 24 января. Текст документа опубликован на официальном правовом портале.

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