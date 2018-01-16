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Кандидат от КПРФ Павел Грудинин – «проект Кремля»?

16.01.2018 10:50 48 2262 Сергей ПЕТРОВ
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин – «проект Кремля»?

Несмотря на то, что многие политологи называют мартовские президентские выборы в России довольно предсказуемыми, уже на стадии подготовки произошло много неожиданностей. Для россиян, традиционно поддерживающих представителей системной оппозиции, главной новостью стало решение Геннадия Зюганова не выдвигать свою кандидатуру в этот раз. Вместо главы КПРФ от коммунистов был заявлен директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин.

Многие граждане, поддерживающие партию, выразили свое недовольство по поводу того, что представлять её интересы будет бизнесмен. Новым источником для появления негативных комментариев со стороны электората КПРФ стала новость, проливающая свет на ранее неизвестные детали финансового положения кандидата от партии.     

На днях в СМИ поступила информация о довольно солидных суммах на заграничных счетах Грудинина, что неприятно удивило сторонников КПРФ. Согласно данным официального доходного отчета, за последние шесть лет Павел Николаевич заработал всего 157 миллионов рублей. Однако свежая информация, появившаяся накануне на сайте ЦИК, добавляет к этой цифре еще несколько внушительных.

В австрийском банке «Liechtensteinische Landesbank» у представителя КПРФ имеется сразу три крупных счета. Общая стоимость «австрийских» активов, по информации прессы, составляет более 7,5 миллиардов рублей. В связи с открывшейся информацией многие пользователи Рунета поспешили обвинить Грудинина в том, что он «самый настоящий олигарх и западник». То есть, с идеологической позиции не может считаться представителем главной коммунистической партии страны.

После того, как в СМИ появилась информация о финансовых махинациях в ЗАО «Совхоз имени Ленина» пользователи соцсетей все реже называют Павла Николаевича «крепким хозяйственником». Однако разочарование электората связано, вероятно, не только с возможным наличием теневых схем, благодаря которым, сдавая в аренду агропромышленные земли, Грудинин получает большую часть дохода.

Большой резонанс также получила информация о том, что предприятие кандидата от КПРФ некоторое время торговало не российской клубникой, а ягодами, ввезенными из-за рубежа. Кроме того, некоторые студенты, имеющие опыт подработки в ЗАО «Совхоз имени Ленина» рассказывали о мигрантах из Средней Азии, которые работали «в нечеловеческих условиях».  

На фоне всего этого негатива, некоторые политологи и пользователи соцсетей даже предположили, что Павел Грудинин является «проектом Кремля», цель которого – уничтожение КПРФ путем раскола всего движения левых. В качестве доказательств этого утверждения называют не только принадлежность Грудинина к бизнесу, но и его криминальное прошлое.            

Несмотря на удачный старт, победа Павла Грудинина на президентских выборах едва ли возможна. Волна позитива, которая поднялась в первые дни после появления нового кандидата от КПРФ, быстро пошла на спад, когда граждане, традиционно поддерживающие партию, стали «ближе» знакомиться с выдвиженцем. Судя по критическим настроениям в социальных сетях, процент поддержки Грудинина в конечном итоге окажется гораздо ниже, чем мог быть у бессменного лидера Геннадия Зюганова.


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Тэги: общество политика грудинин

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