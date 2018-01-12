Дважды пережив предательство, София наконец обрела семью.

Дома её ласково называют Софийкой. Кареглазая, озорная, улыбчивая девочка — любимица семьи.

— В ней столько тепла и света! — рассказывает мама Ирина БАЗИК. — А смотрит Софийка так, будто в душу заглядывает.

Наблюдая, с какой нежностью общаются Ирина и Софийка, трудно поверить, что это неродные мама и дочка. Ирине вообще формулировка «неродные — приёмные дети» не нравится. Она мама семерых детей, и все они — её, независимо от того, кто их биологические родители.

— Чужая тётя меня родила, а настоящая мама нашла! — говорит о себе Софийка.

София в океанариуме.

Через тернии — к маме

8-летняя девочка — особенный ребёнок с непростой судьбой.

— Ещё при рождении ей был поставлен диагноз spinabifida. В утробе матери спинной мозг Софийки свернулся в петлю, и всё, что ниже этой петли — ноги, органы малого таза, —стало развиваться с патологиями, — рассказывает Ирина. — У девочки не развита вся нижняя часть позвоночника, включая копчик.

Биологические родители от Софии отказались. А потом, казалось, девочке улыбнулась удача. Её забрали в приёмную семью. Но через три месяца вернули назад — в детский дом. София не могла понять, что же произошло. Она ждала, что за ней вот-вот придут, рисовала портреты мамы…

Софийка 6 лет провела «в заточении». А теперь постоянно выезжает с мамой.

Оживший рисунок

— Я никогда не видела в Козельске людей на инвалидной коляске. Даже не задумывалась, есть ли они у нас и есть ли вообще, — откровенно говорит Ирина. — Несколько лет назад я отправляла дочерей-двойняшек на детский спектакль в Калугу. К экскурсионному автобусу подъехала легковая машина, из которой вышла знакомая женщина. А её муж из задней двери автомобиля вынес девочку лет 14. Губы у меня невольно задрожали, не получилось сдержать слёз. Я знала, что в этой семье растёт не совсем здоровый ребёнок, но никогда его не видела. Пришлось быстро отбежать за храм, где нарыдалась в голос. Я думала: «Как можно это видеть каждый день, как можно с этим жить?»

В моей семье всегда было много детей. Когда старшие выросли и разъехались и мы остались в большом доме втроём с дочками-двойняшками, то решили увеличить нашу семью ещё на одного человека. Софийку увидели на сайте в группе «На пути к усыновлению/волонтёрству. Пошаговая инструкция». Это было фото крохотной девочки из Томского детского дома. В руках малышка держала рисунок — портрет мамы, который нарисовала сама. В её пронзительном взгляде — и надежда, и ожидание. Я поняла, что уже никогда не смогу спокойно жить, если не обниму, не прижму к себе эту девочку. Мне показалось, что на портрете я, что именно меня она ждёт. И написала под постом: «Это моя дочка». То же самое почувствовали мои дочери, они сказали: « Это наша девочка, неважно, какие у неё диагнозы».

Новогодний утренник в школе. Для принцессы Софии сразу нашёлся принц. Девочка — любимица всего класса.

Мы с дочками отправили в детский дом много фотографий и видео, которое сняли специально для Софии. С ней работали психологи, ведь малышка уже пережила предательство.

А потом была назначена первая телефонная беседа, которую я ждала с огромным волнением, как беременная женщина ждёт первое УЗИ. Наконец я познакомилась со своей девочкой! Я боялась. Сама не понимаю, почему. Столько раз становилась мамой и вдруг испугалась. Это из-за Софийкиного неудачного опыта в жизни. Уже при первом разговоре я поняла, что моя дочка необыкновенная! Очень осторожно говорю в трубку: «Здравствуй». А мне в ответ — уверенный детский голос: «Ты мама?» Общепринято, что дети из детских домов по развитию уступают домашним сверстникам. Это не про Софийку. Мне показалось, что разговариваю со взрослой девочкой.

Приехав в Томск, я сразу же помчалась в детский дом. Медперсонал, психологи, воспитатели — все рассказывали мне про мою дочку. А я её ждала. Всё время смотрела на дверь и думала: когда же её приведут. Вдруг услышала в коридоре металлический стук. Он приближался, дверь открылась, а там никого нет. Прошло, наверное, несколько секунд, пока я догадалась опустить глаза вниз и увидела моего крошечного гномика! Она стояла, опершись на металлические ходунки. Не знаю, что было в душе у Софийки, но ни напряжения, ни страха в её глазах я не увидела. Сначала было только любопытство и первый же вопрос: «А ты меня заберёшь? Навсегда?» Перед поездкой в Томск я купила себе бусы — такие же, какие Софийка нарисовала на портрете мамы. Их я подарила дочке.

Мама девочки — настоящая волшебница. Она может инвалидное кресло превратить в карету.

С чистого листа

6 лет София провела в детдоме практически в заточении, не выходя за ворота, — даже когда детей вывозили на какие-нибудь экскурсии, её оставляли в группе.

— Теперь мы с дочкой ходим в магазины, кафе. К сожалению, мест, доступных для проезда в инвалидной коляске, в нашем городе мало. Зато много ездим: в Москву, Калугу и по области. София была в цирке, на концерте, в зоопарке, в океанариуме, в театре, в музеях и парках, ходила на пляж, научилась грести на лодке и плавать под водой. В воде Софийка чувствует себя счастливой, там не нужно пользоваться ногами. Плавает до посинения, на уговоры выйти на берег отвечает: «Я же русалка. Русалки не мёрзнут». Хочется показать моей девочке, что мир большой и разнообразный.

Первый совместный год Ирина и Софийка провели на приёмах у всевозможных врачей. А затем девочка пошла в первый класс самой обычной средней школы. Именно Софийке 1 сентября доверили дать первый звонок.

Помимо учёбы девочка занимается плаванием, учится играть на фортепиано, рисует, а ещё танцует. Да как!

— Танцы — самоё любимое её занятие. Она танцует в инвалидной коляске в центре «Доброта». У Софийки удивительный хореограф — Ольга Соловьёва. А ещё дочка думает заниматься гимнастикой, но тренера мы пока не нашли.

Софийка мечтает ходить. Пока делает это только на руках.

Заветная мечта

— Софийка хочет научиться ходить. Она играет только теми куклами, у которых сгибаются ножки. А ещё ходит на руках. Надевает на них туфельки и часами передвигается по квартире, меняя при этом «походку»: то степенно шагает, то с подскоком, волоча ножки сзади. Без слёз на эту игру смотреть просто невозможно. Она умеет ходить даже пальчиками. Надевает на них сапожки от Барби и «ходит». Софийка не умеет ходить только ножками. От талии почти до колен с обеих сторон у неё безобразные рубцы от операций. Это единственный их результат. Вывихи, к сожалению, не вправились, так как у Софийки совсем нет мышечного каркаса. От талии до пальчиков ножек у дочки только кости, обтянутые кожей. Моей девочке предстоит длительный курс реабилитации. Необходимо наверстать и то, что упущено с рождения. Но моя маленькая Софийка — настоящий большой борец. В ней столько целеустремлённости и упорства, что понятно сразу: она добьётся всего, о чём мечтает.

Жизнь без ограничений

— Люди боятся брать из детских домов детей с ограниченными возможностями здоровья. Считают их обузой. А Софийка помогла мне по-другому взглянуть на жизнь, переоценить человеческие возможности. Я чувствую себя сильнее и активнее, чем все последние годы, — говорит Ирина.

Ирина старается дать понять Софийке, что та не инвалид, а особенный человечек. Готовясь к новогоднему утреннику, мама с помощью картона и красок «превратила» инвалидную коляску девочки в карету. В этом транспорте Софийка чувствовала себя самой настоящей принцессой.

Но, к сожалению, даже такой удивительной маме не всё по плечу. Две недели девочка не ходила в школу — первый снег сделал абсолютно непроходимой для колясочника дорогу в Козельске.

— Всё время, что со мной Софийка, я забрасываю местную администрацию письмами о состоянии нашей дороги! Ею невозможно пользоваться ни зимой, ни в распутицу, — сокрушается Ирина.

В такие дни женщине приходится буквально на себе носить ребёнка. Она боится, что когда-нибудь у неё на это просто не хватит сил и Софийка вновь окажется в заточении, как и сотни инвалидов.

Ирина понимает, что уверено чувствовать себя в обществе девочка сможет лишь тогда, когда ей будут доступны такие элементарные вещи, как самостоятельный поход в школу, в магазин, к друзьям. Пока же это порой равносильно подвигу.

Любимое занятие школьницы — танцы.

Эта статья была опубликована в №2 газеты «Калужский перекрёсток» от 10.01.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.