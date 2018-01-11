В Калуге стартует курс реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья

Калужский благотворительный фонд «Волонтёры – детям» получил грант Президента РФ по оказанию комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этой поддержке фонд получил возможность организовать на базе своего структурного подразделения – Центра реабилитации «Попутный ветер» – большой курс по реабилитации ребятишек, страдающих аутизмом, ЗПР, ЗПРР и другими сочетанными нарушениями.

- Проект рассчитан на 11 месяцев, - рассказали нам в четверг, 11 января, в благотворительном фонде «Волонтёры – детям». – С детишками будут заниматься высококвалифицированные специалисты: логопед-дефектолог, психолог, арт-терапевт и другие.

Все занятия бесплатные. Предварительно с каждым ребёнком будет проведена диагностика. Всего на участие в курсе фонд планирует набрать 80 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Стартует курс в конце января.

Записаться на участие в программе и узнать о ней подробнее можно по телефону: (4842) 22-07-09.