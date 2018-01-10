Авдеева включили в президентский резерв

Бывший заместитель губернатора Калужской области, а ныне депутат Госдумы Александр Адеев вновь вошел в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента.
Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва, сообщает в среду, 10 января, пресс-служба правительства. В состав резерва вошли 143 представителя федеральных, региональных и муниципальных органов власти.
Впервые Авдеева включали в подобный список два года назад. Управленцы из президентского резерва часто назначаются на высокие должности на федеральном уровне.
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