Авдеева включили в президентский резерв

Бывший заместитель губернатора Калужской области, а ныне депутат Госдумы Александр Адеев вновь вошел в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента.

Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва, сообщает в среду, 10 января, пресс-служба правительства. В состав резерва вошли 143 представителя федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

Впервые Авдеева включали в подобный список два года назад. Управленцы из президентского резерва часто назначаются на высокие должности на федеральном уровне.