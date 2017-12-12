Калужская область поднялась на 20 место в экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» на днях опубликовала очередной экологический рейтинг российских регионов по итогам осени 2017 года.

По итогам последних трёх месяцев в десятку лидеров вошли: Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, Курская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Чувашия, Ульяновская область, Краснодарский край и Республика Коми.

Калужская область по сравнению с предыдущим месяцем поднялась на две строки – на 20 место. Соседние с нами регионы занимают следующие позиции: Москва – 15, Смоленская область – 17, Орловская – 41, Тульская – 71, Брянская – 80, Московская – 83.

При исследовании авторы рейтинга учитывают данные по охране природы, состоянию промышленности и экологии.

- К сожалению, уже сейчас можно сказать, что «Год экологии» в России получился «годом желаний», а не годом реальных дел в сфере экологической модернизации, - говорит председатель ОО «Зелёный патруль» Андрей НАГИБИН. - В то же время, праздновать пока особенно нечего. Больше половины населения страны проживает в «неблагоприятных экологических условиях», проблема переработки и вторичного использования мусора не решена ни в одном регионе страны, качество питьевой воды в городах России вызывает очень много вопросов. Общие итоги «Года экологии» мы готовы будем озвучить в феврале 2018 года, в том числе, вручить заслуженные награды немногочисленным предприятиям, экологически ответственно относящимся к бизнесу, внедряющим технологии и перерабатывающим отходы.