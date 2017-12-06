Стадион «Центральный» освобождают от торговцев

На калужском стадионе «Центральный» закрываются торговые точки. В настоящее время МУП «Стадион «Центральный» расторгает договоры аренды с предпринимателями.

Как рассказали нам во вторник, 5 декабря, в пресс-службе городской управы, 22 ноября административное здание стадиона, три трибуны и гараж были переданы из собственности Калуги в собственность Калужской области. Соответствующий приказ подписан в министерстве экономического развития.

Также в конце ноября Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги предоставило в постоянное пользование земельный участок площадью 25 943 квадратных метров Государственному казенному учреждению Калужской области «Управление капитального строительства».

Ранее сообщалось, что передача имущества в собственность области была необходима для получения денег из федерального бюджета на снос объекта. Официально эту информацию власти пока не комментируют. На месте стадиона планируется строительства Дворца спорта. Но в августе, напомним, провалилась уже третья по счёту попытка найти компанию, которая возьмётся за этот проект.