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Кнопка преткновения

30.11.2017 16:00 1 526 Сергей ПЕТРОВ
Кнопка преткновения

Статья «В бумажной трясине» вызвала неподдельный интерес у читателей и резонанс в учительской среде. Кратко напомним содержание материала. Вечером 15 сентября группа подростков развела огонь на спортивной площадке школы № 5 и вела себя неподобающим образом.

Сотрудники школы решили вызвать подмогу и стали звонить в полицию и МЧС. Также, по их словам, они вызвали Росгвардию, в чьи обязанности с этого года входят услуги по охране учебных заведений при получении сигнала тревоги, осуществляемого посредством специальной радиосистемы передачи извещений через GSM-канал.

Согласно ответу полиции, их наряд не прибыл, потому что тушение огня, а также составление протоколов об административных правонарушениях входит в функции пожарных. Соответственно, поступившее по номеру 102 сообщение было переадресовано в МЧС.

Собственно говоря, так и произошло: спасатели на самом деле приехали быстро и костёр потушили (сейчас на этом месте зияет чёрное пятно обгоревшей резины). Подростки при виде пожарных разбежались.

Что же касается несрабатывания пульта, то после нашей публикации из Управления Росгвардии по Калужской области на адрес редакции пришло письмо, озаглавленное так: «Опровержение ранее опубликованного материала».

Приводим его полностью, без каких-либо сокращений.

Ответ Росгвардии

«В газете «Калужский перекрёсток» № 46 от 15 ноября 2017 года опубликован материал «В бумажной трясине», в котором изложена недостоверная информация относительно деятельности вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Калужской области. В частности, сообщается, что 15 сентября 2017 года после нажатия кнопки тревожной сигнализации сотрудником средней общеобразовательной школы № 5 г. Калуги наряд вневедомственной охраны не выехал по сигналу тревоги на охраняемый объект, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Дзержинского, 49. Также в материале говорится, что по договору с отделом вневедомственной охраны по г. Калуге — филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области за кнопку тревожной сигнализации СОШ № 5 ежегодно оплачивает счёт на сумму 35000 рублей, что также является недостоверной информацией.

Управление Росгвардии по Калужской области официально сообщает, что сотрудники вневедомственной охраны проверяли работоспособность кнопки тревожной сигнализации 10, 11 и 15 сентября 2017 года. По результатам проверки в работе сигнализации не было выявлено никаких неисправностей, что документально подтверждено. Согласно данным GSM, которые автоматически фиксируются на пульте центральной охраны, находящемся в отделе вневедомственной охраны по г. Калуге, 15 сентября сигнал тревоги из СОШ № 5 не поступал. Ежегодная плата за охранные услуги средней общеобразовательной школы № 5 г. Калуги в год составляет 8760 рублей.

16 сентября 2017 года на пульт отдела вневедомственной охраны по г. Калуге поступила жалоба о том, что 15 сентября работник школы нажимал тревожную кнопку, установленную в учебном учреждении, но сигнализация не сработала. В результате группа задержания не прибыла на охраняемый объект.

В соответствии с полученной информацией в учебное заведение была направлена техническая группа вневедомственной охраны для проверки исправности тревожной кнопки.

Сотрудник технической группы нажал на кнопку тревожной сигнализации, после чего сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны. Поступивший сигнал зафиксирован в журнале дежурного пульта управления. Техническая группа не выявила неисправностей и подтвердила исправность кнопки тревожной сигнализации.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, руководством управления вневедомственной охраны принято решение провести занятие с персоналом школы и сотрудниками частной охранной организации, обеспечивающими охрану СОШ № 5 г. Калуги, по использованию кнопки тревожной сигнализации».

Помощник начальника управления по работе со СМИ – начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Калужской области

Г.А. Турская.

Эта статья опубликована в свежем номере газеты «Калужский перекрёсток» от 29 ноября 2017 года. Она также доступна для просмотра и скачивания в электронном архиве издания.


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Тэги: общество

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