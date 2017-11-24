Артамонов возглавил комиссию по чрезвычайным ситуациям

Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ стал председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при правительстве нашего региона. Соответствующие изменения в соответствии с перечнем поручений президента внесены постановлением правительства.
Ранее этот пост занимал заместитель губернатора области, сообщает в пятницу, 24 ноября, ГУ МЧС по Калужской области.
Также в состав комиссии введен главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин. Заместителями председателя комиссии назначены заместитель губернатора Руслан Смоленский и временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС по Калужской области Владислав Блеснов.
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