Калужская область оказалась в середине рейтинга по приверженности к ЗОЖ

Агентство РИА Рейтинг 21 сентября опубликовало рейтинг регионов России по приверженности населения к здоровому образу жизни. Калужская область в этом списке оказалась на 42 месте из 85.

- В основе рейтинга показатели, характеризующие потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда, - говорят авторы исследования.

Для расчета рейтинга были проанализированы восемь показателей:

доля населения, занимающегося физической культурой;

доля населения, занимающегося спортом;

расходы на табачные изделия;

продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе;

количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения;

смертность от случайных отравлений алкоголем;

доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе.

На вершине рейтинга Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания и Краснодарский край.

Самые плохие показатели у Камчатского края, Магаданской области и Еврейской автономной области.