Калужская область оказалась в середине рейтинга по приверженности к ЗОЖ

Агентство РИА Рейтинг 21 сентября опубликовало рейтинг регионов России по приверженности населения к здоровому образу жизни. Калужская область в этом списке оказалась на 42 месте из 85.
- В основе рейтинга показатели, характеризующие потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда, - говорят авторы исследования.
Для расчета рейтинга были проанализированы восемь показателей:
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Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе.
На вершине рейтинга Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания и Краснодарский край.
Самые плохие показатели у Камчатского края, Магаданской области и Еврейской автономной области.
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