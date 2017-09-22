Картошка, гречка и говядина подешевели в калужских магазинах

Заместитель министра конкурентной политики Калужской области Лев МАРЧЕНКОВ в пятницу, провёл совещание, на котором обсуждалось изменение цен в магазинах нашей области.
Так, по данным официальной статистики, с 13 по 20 сентября в сетевых магазинах увеличились цены на вареную колбасу – на 0,49%, соленую рыбу – на 0,8%. при этом картошка подешевела на 8.3%, гречка – на 2,9%, говядина – на 1%.
- В Калуге среди соседних областных центров регионов ЦФО минимальные цены наблюдаются на сыры, яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, рис, крупу гречневую-ядрицу и яблоки, - подчёркивают в правительстве. - Максимальные – на консервы мясные, рыбу мороженую, масло сливочное.
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