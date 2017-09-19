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В Калуге бездомных кошек и собак отловят зоозащитники

19.09.2017 13:41 9 786 Елена Французова
В Калуге бездомных кошек и собак отловят зоозащитники

Как мы уже рассказывали, на отлов бездомных животных в Калуге выделили 1,3 миллиона рублей. Состоявшийся недавно аукцион выиграла индивидуальный предприниматель Елена Шмелёва - руководитель приюта «Душа Бродяги». Конкуренцию зоозащитнице пытался составить полигон ТКО. Но Шмелёва предложила меньшую сумму – 1 миллион 283 тысячи 651 рубль 34 копейки.

Заявки по отлову животных принимаются по телефону: 70-11-06 с 8:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00.


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Тэги: животные общество

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