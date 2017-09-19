В Калуге бездомных кошек и собак отловят зоозащитники

Как мы уже рассказывали, на отлов бездомных животных в Калуге выделили 1,3 миллиона рублей. Состоявшийся недавно аукцион выиграла индивидуальный предприниматель Елена Шмелёва - руководитель приюта «Душа Бродяги». Конкуренцию зоозащитнице пытался составить полигон ТКО. Но Шмелёва предложила меньшую сумму – 1 миллион 283 тысячи 651 рубль 34 копейки.
Заявки по отлову животных принимаются по телефону: 70-11-06 с 8:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00.
|
Символ восемнадцатого года: зубр всё же одолел удода 13.09.2017 12:21
1,3 миллиона выделили на отлов бездомных животных в Калуге 05.09.2017 12:10
Калужане выбирают удода символом нашей области 10.08.2017 15:46
В Калуге вновь появилась служба по отлову бездомных животных 10.08.2017 09:22
В Калуге построят областной приют для животных 08.08.2017 16:43
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: