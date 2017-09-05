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1,3 миллиона выделили на отлов бездомных животных в Калуге

05.09.2017 12:10 0 515 Елена Французова
1,3 миллиона выделили на отлов бездомных животных в Калуге

В понедельник, 11 сентября, завершится электронный аукцион по определению компании, которая будет заниматься отловом  и содержанием бродячих животных в Калуге. Управление экономики и имущественных отношений Калуги на эти цели выделило 1 миллион 309 тысяч 848 рублей. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Как мы рассказывали, в настоящий момент отловом и содержанием безнадзорных животных занимается приют для собак «Душа Бродяги». Звонить по телефону 70-11-06 туда можно с 8:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00.


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Тэги: общество животные

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