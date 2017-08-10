В Калуге вновь появилась служба по отлову бездомных животных

В «Народных новостях» на нашем сайте пользователь Ano на днях рассказывал о бродячих собаках на улице Воробьевской.

- Проблема заключается в том, что бродячие собаки не дают спокойно отдохнуть ни днем ни ночью, и доставляют массу проблем, - пишет он. - Как обычный человек, я понадеялся, что горуправа поможет решить эту проблему, но не тут то было! С октября прошлого года обращаюсь к ним, на что получаю разные отписки. Вначале года говорили, что еще не заключен контракт на отлов собак. Затем заключили контракт, начался отлов, итог - новая отписка, мол, команда отлова приезжала на адрес, собак не нашла! Как так то? Я своими глазами видел эту команду отлова и пробегающих мимо них собак, они друг другу в глаза смотрели! Вопиющее безобразие! И не только в плане эффективности отлова, так еще в честности специалистов, которые писали ответы на мои обращения! Особенно меня поразил момент, когда я в очередной раз позвонил в отдел отлова собак оставить внеочередную заявку на отлов, и мне сказали, что контракт на отлов закончился. Получается, они заключали его всего на месяц, с мая этого года. До этого говорили, что контракт не заключен, потом чуть-чуть половили и снова его нет!

Обращение нашего читателя мы направили в городскую управу. В среду, 9 августа, там ответили, что теперь в городе вновь есть служба по отлову бездомных животных.

- По информации управления городского хозяйства, 3 августа с ИП Шмелевой Еленой Васильевной заключен новый муниципальный контракт по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории МО «Город Калуга», - говорится в письме. - Заявки принимаются и передаются в службу отлова «Душа Бродяги» в рабочем режиме с целью организации исполнения. Тел. 70-11-06 с 8:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00.