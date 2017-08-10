Глас народа
Важно:
График отключения горячей воды этим летом
Четверг, 10 августа
69.74 / 72.08
$ 58.99 / 61.11
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

В Калуге вновь появилась служба по отлову бездомных животных

10.08.2017 09:22 11 1784 Дмитрий Ивьев
В Калуге вновь появилась служба по отлову бездомных животных

В «Народных новостях» на нашем сайте пользователь Ano на днях рассказывал о бродячих собаках на улице Воробьевской.

- Проблема заключается в том, что бродячие собаки не дают спокойно отдохнуть ни днем ни ночью, и доставляют массу проблем, - пишет он. - Как обычный человек, я понадеялся, что горуправа поможет решить эту проблему, но не тут то было! С октября прошлого года обращаюсь к ним, на что получаю разные отписки. Вначале года говорили, что еще не заключен контракт на отлов собак. Затем заключили контракт, начался отлов, итог - новая отписка, мол, команда отлова приезжала на адрес, собак не нашла! Как так то? Я своими глазами видел эту команду отлова и пробегающих мимо них собак, они друг другу в глаза смотрели! Вопиющее безобразие! И не только в плане эффективности отлова, так еще в честности специалистов, которые писали ответы на мои обращения! Особенно меня поразил момент, когда я в очередной раз позвонил в отдел отлова собак оставить внеочередную заявку на отлов, и мне сказали, что контракт на отлов закончился. Получается, они заключали его всего на месяц, с мая этого года. До этого говорили, что контракт не заключен, потом чуть-чуть половили и снова его нет!

Обращение нашего читателя мы направили в городскую управу. В среду, 9 августа, там ответили, что теперь в городе вновь есть служба по отлову бездомных животных.

- По информации управления городского хозяйства, 3 августа с ИП Шмелевой Еленой Васильевной заключен новый муниципальный контракт по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории МО «Город Калуга», - говорится в письме. - Заявки принимаются и передаются в службу отлова «Душа Бродяги» в рабочем режиме с целью организации исполнения. Тел. 70-11-06 с 8:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: животные общество

Еще новости из рубрики «Общество»

В Калуге построят областной приют для животных 08.08.2017 16:43

В Калужской области 32 тысячи животных получили паспорта 08.08.2017 15:39

В калужском контактном зоопарке нашли кошек с просроченными прививками от бешенства 08.08.2017 15:07

На площади Победы нашли игуану 03.08.2017 15:42

В калужском заповеднике появился пятнистый олень 02.08.2017 10:55

10.08.2017 09:12 448 5
10.08.2017 08:22 397 1
09.08.2017 16:06 1160 23
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 11 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 11 августа, 18:30
Евроцирк
Гипермаркет Линия
сб 12 августа, 10:00
Фестиваль «СолоМы»
д. Верхнее Гульцово
чт 17 августа, 18:00
Шоу каскадеров и Ладабот
Труд, стадион
сб 19 августа, 12:00
Фестиваль "Автострада-2017"
Сквер им. Волкова
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 12 августа, 10:30
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 12 августа, 13:00
Научная суббота в Безумной лаборатории
Безумная лаборатория
сб 12 августа, 17:30
АИТЭ, студия практической психологии в Калуге
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений

Концерты

сб 12 августа, 19:00
Фестиваль искусств «Калужская осень» в Доме музыки
Дом музыки
сб 02 сентября, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вс 03 сентября, 19:00
Концерт группы "Дороги меняют цвет"
Мажор, бар
чт 21 сентября, 19:00
Концерт Ярослава Сумишевского
Филармония

Кино

Роковое искушение
Похищение
Валериан и город тысячи планет
Тёмная башня
Новости компаний

Электроснабжение потребителей в г. Калуге, нарушенное сторонними организациями, восстановлено

500 000 абонентов уже пользуются услугами мобильной связи «Ростелекома»: уверенный старт виртуального оператора

На «Архстоянии» «МегаФон» презентовал «Умный дом»

Основы Форекс-трейдинга

Блоги

ЧК - Разводы

Viktorch1311 08 авг 2017 17:02

4еловек's блог - «Солнечные человечки». Ликвидацией «Антонова» навеяно

4еловек 02 авг 2017 15:39

Нитуш's блог - Питер, любовь моя! Часть 2-я.

Нитуш 29 июл 2017 16:05

Просто бложек - Иван чай. Пока не поздно.

Полиграф Шариков 29 июл 2017 13:44