Американские креветки посчитали, акклиматизировали и разрешили им расти у нас

13.09.2017 11:47 691

В среду, 13 августа, Россельхознадзор отчитался о проверке партии молоди белоногой креветки, которую привезли в наш регион из США. Она предназначена для выращивания на предприятии в селе Коллонтай Малоярославецкого района.

Вся партия была проверена представителями ведомства совместно со специалистами Малоярославецкой районной станции по борьбе с болезнями животных.

- После выгрузки молоди белоногой креветки проведена акклиматизация, подсчет и размещение в питомники для дальнейшего выращивания, - говорят в Россельхознадзоре.