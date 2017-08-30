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Руководитель жилищной инспекции возглавил Малоярославец

30.08.2017 08:19 0 607 Сергей ПЕТРОВ
Руководитель жилищной инспекции возглавил Малоярославец

Во вторник, 29 августа, депутаты Малоярославца выбрали главой города теперь уже бывшего руководителя ГЖИ Калужской области Руслана САИДОВА. На пост претендовали три кандидата, один из которых снял свою кандидатуру прямо на заседании городской думы.

К своим обязанностям он приступит с 1 сентября.

Руслан Саидов возглавлял ГЖИ полтора года, до того работал замгендиректора одного из сельхозпредприятий области, более 20 лет работал в органах внутренних дел. Малоярославец для новоиспечённого мэра - малая родина.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.


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Тэги: общество малоярославец

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