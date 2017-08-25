Ощутить аромат «африки» и попробовать «задницу обезьяны»

Богатый и разно­образный урожай всего с одной сотки собирает садовод-опытник Игорь ДУНИЧЕВ. Сегодня мы побываем в «святая святых» - на его участке.

Размер не имеет значения

Земля в центре Калуги досталась Игорю Геннадьевичу от отца. Другой бы на его месте и сажать на ней ничего не стал - стоит ли копаться всего на одной сотке с хвостиком. А он не только принял эстафету от родителей, но и, благодаря рекордным урожаям и редкостным растениям, прославился на всю страну.

- У меня каждый сантиметр земли используется, - говорит Игорь Дуничев.

Поскольку любой клочок дорог, Игорь Геннадьевич отказался от посадки таких простых растений, как картофель или белокочанная капуста.

- Это всегда можно купить, - подчёркивает овощевод.

Все свои силы он направил на выращивание диковинных или недооценённых овощей.

Садовод-опытник Игорь Дуничев с рекордным томатом «знаменитая клубника миссис шлаубах».

Расположение каждой грядки на его земле тщательно продумано: одни растения любят солнце, другие - тень, третьи - полутень. Батат, как вьюнок, оплетает забор, тыквы наливаются на компостных кучах, арбузы зреют в теплицах. Не забывает овощевод про севооборот, своевременную подкормку и формирование растений.

С годами вокруг участка стали появляться постройки. Так, соседний дом затеняет чуть ли не четверть огорода. И хотя с каждым годом всё сложнее создавать максимально комфортные условия, Игорь Геннадьевич не сдаётся.

Используется каждый клочок земли. Так растут тыквы.

- Я получаю удовольствие от самого процесса выращивания растений, - признаётся он. - Результат, безусловно, важен. Но уходит на второй план.

Зелёное общежитие

На участке Игоря Геннадьевича три теплицы - две плёночные и одна поликарбонатная. При этом овощевод на протяжении многих лет убеждал дачников не покупать поликарбонатные теплицы, поскольку в них земля становится мёртвой.

- Я и сейчас так считаю, - признаётся Дуничев, показывая свою новинку. - Поликарбонатную теплицу заказал во Владимирской области, у нас таких не производят. Здесь съёмная крыша. Это очень удобно.

В теплице растут индетерминантные (высокорослые) сорта.

С этими словами Игорь Геннадьевич демонстрирует, как легко можно снять у теплицы верх, регулировать размер крыши - открыть её до конца или только частично. Это позволяет не только создавать комфортные условия для растений, но и сохранить плодородие почвы. Так, зимой, сняв крышу, можно укрыть почву снегом, не давая промёрзнуть.

Поликарбонатная теплица в дождливое холодное лето стала хорошей помощницей. Игорь Геннадьевич уже установил в ней собственный рекорд.

- Урожай неплохой, - скромно отмечает он. - Один томат сорта «знаменитая клубника миссис шлаубах» весил 1 кг 410 г. Хотя раньше больше 1 кг 100 г вырастить не получалось. И ведь это удалось вопреки заморозкам.

Отлично в этой теплице чувствуют себя арбузы и дыни, причём растут они в два ряда. По ним прекрасно видно, как растения реагируют на погоду. Те, что находятся ближе к стенкам теплицы, меньше по размеру, да и плодов на них не столько, сколько на более мощных растениях в центре.

- Дыни у меня посажены самые разные. Есть и зимние сорта. Они никогда не бывают абсолютно жёлтыми. Как только появится лёгкая желтизна, их собирают. Мы лакомимся дыней до середины мая. Конечно, в ней нет в это время такой сладости, как в более ранних сортах. Однако зимой она очень разнообразит наш рацион. Кстати, ранние и среднеспелые сорта могут быть даже гораздо слаще тех, что привезены с юга.

Арбуз более требователен к теплу, чем дыня. Но больше 2,5 кг в теплице вырастает редко.

В теплице одни дыни подвешены, другие - растут без всяких приспособлений.

- Когда ранние сорта дыни созревают, у них отваливается плодоножка. Чтобы плоды не упали и не разбились, их нужно подвязывать.

Ещё одна особенность дынь - полив. Оказывается, нельзя допускать попадания влаги на корневую шейку растения. Это приводит к загниванию и увяданию.

- Чтобы этого не произошло, вокруг стебля дыни делается кольцевая канавка, - поясняет Дуничев.

Игорь Геннадьевич сравнивает арбуз с мужчиной, а дыню - с женщиной.

- Дыня более пластична, адаптируется легче, как женщина. Арбузы, как мужчины, более привередливые, им тепло подавай, нет - сразу задержка в развитии. А дыни пережили холод и вновь пошли в рост.

Многообразие вкусов

Между двумя теплицами посажен якон.

Для эксперимента в поликарбонатной теплице посажены бататы. Игорь Геннадьевич собирается увеличить срок их вегетации и посмотреть, что будет.

А преобладают во всех теплицах помидоры. Причём сразу же поражает их количество и высота растений. Благодаря грамотному формированию кустов, даже в стандартной теплице помещается несколько десятков томатов, и они нисколько друг другу не мешают-всем хватает света и питания.

Выращивает Игорь Геннадьевич индетерминантные сорта. Они отличаются практически безграничным ростом: длина стебля доходит до 3-х метров, давая обильный урожай. Такой рост требует подвязки.

Томат «чёрная красавица».

Есть в теплицах и сортовые, и гибридные томаты. Буквально по одному представителю каждого вида. Какие-то сорта посажены Дуничевым впервые, у каких-то ещё и собственного названия нет - лишь номер.

- Раньше я придерживался точки зрения, что гибриды по вкусовым качествам уступают сортовым растениям. Но на сегодняшний день розовоплодные гибриды практически ничем не уступают сортовым.

Гибриды, как правило, делают генеративного типа - на растении небольшое количество листовой массы при обилии плодов. Это позволяет исключить «жирование».

Так, на новом гибриде «колибри» завязалось 7 кистей. Для нашей полосы характерны лишь 5 - 6. Ещё один плюс гибридов: они, в отличие от сор­товых помидоров устойчивы к фузариозу.

Вырастил Игорь Геннадьевич необычный оранжево-шоколадный гибрид «африка». И хотя он отмечает интересный цвет растения, но признаёт, что эти плоды уступают розовоплодным гибридам.

Гибридный сорт «африка».

В одной из плёночных теплиц развивается томат с довольно экстравагантным названием «задница обезьяны».

На грядке зреет «задница обезьяны».

- Несколько плодов уже сняли. Мясис­тые, семян совсем мало, каждый по килограмму. Хорошая урожайность для сорта, который только адаптируется. Он чем-то напоминает сорт «бычье сердце».

Поливает томаты овощевод всего раз в неделю. И растениям влаги вполне хватает. Однако, несмотря на то что в теплице всегда сухо, избежать ряда заболеваний не удалось.

Томаты сорта «колибри».

- В этом году из-за погоды у растений множество болезней, лечить тяжело. Надо профилактику делать: кормить нормально, опрыскивания проводить. Тогда растения будут менее восприимчивы к болезням. Надо внимательно осматривать их, понимать, от чего лечить. А ведь многие даже не понимают, чем серая гниль отличается от фитофтороза. В итоге лечат от того, чем растение и не болеет. Результат нулевой.

Бытует мнение, что при посадке растений нужно учитывать соседство. Считается, например, что томаты несовместимы с огурцами. А у Игоря Геннадьевича в одной теплице растут и томаты, и арбузы с дынями, и экзотика. Как ему это удаётся? Читайте в следующем номере.