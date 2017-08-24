12 000 человек привили от «Мичигана»

Калужская область начала готовиться к традиционной зимней эпидемии гриппа. В регионе планируют привить не менее 40% жителей, это 350 тысяч человек, из которых 76 тысяч детей.
- На 26 число в регион поступило 138 тысяч доз вакцины, - заявил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациями заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области Сергей ПАВЛОВ. - Вакцина называется «Совигрипп» и имеет все необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность.
Сейчас в области уже привили 12 тысяч взрослых. В учреждениях здравоохранения региона в ближайшее время проверят запас лекарств от гриппа, в инфекционной больнице готовы принять тяжелых больных. В этом году в Калужской области ожидают штамм гриппа A (H1N1) «Мичиган» .
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