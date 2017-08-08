В Калуге построят областной приют для животных

В Калуге найден участок для строительства областного приюта для животных. Об этом во вторник, 8 августа, на пресс-конференции сообщил председатель комитета по ветеринарии при правительстве Калужской области Сергей СОКОЛОВСКИЙ.

- Губернатор давно выдвинул эту идею, и она в прошлом году воплотилась в поручение создать областной приют, - отметил он. - Что касается привлечения средств на строительство этого приюта, мы разговаривали с зоозащитными организациями, которые сказали: «Вы знаете, у нас достаточно инвесторов и благотворителей из Москвы и других крупных городов. Нам средства не нужны, дайте нам землю и помогите с коммуникациями».

Областной приют построят в Ждамирово, недалеко от закрытого полигона ТБО. Он сможет принять около 2000 хвостатых.

Подвести коммуникации должна помочь городская управа.

- Это не ноу-хау Калужской области. Это пройденный этап в Тульской области – один большой приют, в Москве и Московской области несколько приютов, - рассказал Соколовский.

По его словам, сейчас два приюта ютятся на территории Карачевской птицефабрики.

- Я сам на Карачевскую птицефабрику выезжал, где эти приюты находятся. У них там завал в кладовках: и материалы для строительства вольеров, и корма - чего там только нет. Наверное, лучше бы благотворители так на детские учреждения обращали внимание.