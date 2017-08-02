В калужском заповеднике появился пятнистый олень

В объектив автоматической фотокамеры заповедника «Калужские засеки» на днях попал пятнистый олень. Он пасся на обочине одной из лесных дорог. Это нетипичный для заповедника представитель копытных.

- Исходно пятнистый олень обитал в ряде районов северо-восточного Китая, в Японии, а в нашей стране – на Дальнем Востоке, - рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена ЛИТВИНОВА. - С 30-х годов XX века этого оленя начали расселять на Кавказе и на Европейской части России в качестве охотничьего вида и источника пантов (рогов). В Калужской области пятнистый олень появился в 60-х годах прошлого века.

Как правило, в нашей области его можно встретить на территории различных охотхозяйств.

- Нынешний гость – молодой самец, прошлого или позапрошлого года рождения, - отмечают в заповеднике. - Скорее всего, это расселяющаяся особь, выискивающая подходящее место для дальнейшей жизни. Останется ли этот зверь в заповеднике или уйдёт дальше – неясно, но, может быть, у заповедных зубров в будущем появятся новые соседи.

Фото: «Калужские засеки».