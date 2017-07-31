Дом на Воробьёвке: снести нельзя оставить

Как мы рассказывали, на прошлой неделе в Калуге состоялось заседание Общественного совета при Областном управлении по охране объектов культурного наследия. Одной из тем совещания стала судьба дома № 26 по улице Воробьёвской.

Двухэтажное здание хорошо знакомо многим калужанам. Оно находится на берегу Оки, возле Воробьёвской переправы. На первом этаже дома долгое время размещался продуктовый магазин, который пользовался большим спросом в те времена, когда на реке в тёплое время года устанавливали понтонный мост. Народ, стремящийся попасть с левого берега на правый, перед прогулкой обычно захаживал в этот магазинчик, чтобы прикупить провизии и напитков.



Сейчас на дверях воробьёвского гастронома висит замок.

Дом был построен ещё в XIX веке. Когда-то он принадлежал купцам Завериным. Кроме жилых комнат, в доме размещались пекарня, трактир и гостиница. Двухэтажное здание запечатлено на многих открытках с панорамными видами Калуги.

Здание пострадало от пожаров в 1886 и 1893 годах, а также в результате наводнения в 1908-м, однако каждый раз владельцы восстанавливали его.

После революции строение было муниципализировано и стало многоквартирным жилым домом. Со временем он ветшал, получил статус аварийного. В этом году дом должны расселить, после чего бывшую купеческую усадьбу, видимо, снесут.

Но возможен и другой сценарий развития событий. Один из собственников дома настаивает на том, чтобы здание получило статус выявленного объекта культурного наследия и было поставлено на государственную охрану. Заявление с просьбой об этом калужанин направил в Областное управление по охране объектов культурного наследия.

Он также уверяет, что готов постепенно восстановить дом за свой счёт. Если, конечно, его не снесут. Чтобы этого не произошло, собственник направил ещё и исковое заявление в суд с требованием принудить Управление включить дом в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Этот вопрос стал одним из основных на заседании Общественного совета 26 июля. Тема вызвала довольно эмоциональную дискуссию среди участников совещания.

- Дом уникальный, долгое время формировал градостроительную среду этого района, - убеждён краевед Николай БРОКМИЛЛЕР. – На наш взгляд, он обязательно должен сохраниться.

А вот известный историк Виталий БЕССОНОВ высказался категорически против. По его мнению, дом на Воробьёвской, 26, не представляет собой ни градообразующей, ни архитектурной, ни исторической значимости. Это три основных критерия, по которым определяется ценность объекта при включении его в перечень охраняемых государством.

- Говорить о том, что здание имеет для нас какую-либо ценность сегодня, слишком надуманно, - считает Виталий Бессонов. – Никто нигде не упоминает этот дом как значимый для истории Калуги. С точки зрения архитектуры – вообще ни о чём. Сарай из кирпича. Надо очень глубоко подумать, потому что у нас нет цели сохранять все исторические дома. Мы сохраняем здания, которые либо связаны с конкретными людьми, с историей, событиями, либо если это уникальный архитектурный объект или сложившийся архитектурный ансамбль, как в случае с улицами Баумана и Воскресенской. Сохранять отдельные строения, которые остались от старой Калуги, нет никакого смысла.

- Здесь жила семья Завериных, - не согласилась краевед Валентина ФРИДГЕЛЬМ. – В этом доме её история.

- Среди других калужских купеческих родов она ничем не выделяется, - ответил Виталий Бессонов. – Я как профессиональный экскурсовод не поведу людей к этому дому, не буду про него рассказывать. Потому что это убогое строение убогой Калуги, о которой писал Пушкин. Зачем его сохранять?

- Крестьяне приплывали с другого берега торговать на Старом Торге, селились в этой гостинице, ходили в Казанский храм. Разве это не история? – настаивала на своём краевед. – Уникальности этой семьи Юрий Холопов посвятил треть своей книги «Традиции и судьбы калужского купечества». Если экскурсовод прочтёт эту историю, он может рассказывать её.

- Это кабак! – продолжал не соглашаться Бессонов.

- В Калуге должен сохраниться хотя бы один кабак! – тут же парировал Николай Брокмиллер.

Сомневается Виталий Бессонов и в том, что инициатор сохранения дома когда-либо восстановит его:

- Чтобы сохранить и восстановить дом, нужно вложить несколько миллионов рублей. Если бы человек хотел этого, он бы предпринял необходимые шаги: выкупил бы у города оставшиеся помещения, чтобы стать собственником всего дома. После этого нанял бы строительную организацию и восстановил бы здание. Но здесь явно другая задача. Какая – не стану говорить.

Остальные участники Общественного совета заняли нейтральную позицию. Они согласились с тем, что с точки зрения архитектурной и исторической здание едва ли представляет ценность. Но и в том, чтобы сносить его сейчас, смысла не видят.

- Всё-таки дом стоит на пересечении двух улиц, Воробьёвской и Набережной, - говорит архитектор Юрий ШИЛЕНКОВ. – То есть в градообразующем плане он имеет значение. Если дом сегодня существует, давайте, мы его пока оставим. Если на самом деле появится какая-то великая цель и дом будет ей мешать, значит, соберёмся и скажем: «Он отслужил своё. Давайте с ним расстанемся». Но пока я не вижу в этом необходимости. Ломать? Зачем? Дом напротив сломали. И на его месте мы сейчас видим пустырь, заросший бурьяном. Я не вижу необходимости отказываться от этого дома.

Итог дискуссии подвели голосованием: пятеро человек высказались за придание дому купцов Завериных статуса выявленного объекта культурного наследия, и только один Виталий Бессонов проголосовал против такого решения. Впрочем, мнение Общественного совета носит лишь рекомендательный характер, так что горуправа может к нему и не прислушаться.

Как вы думаете, есть ли смысл сохранить дом на Воробьёвской, 26, или нужно его снести? Снести Оставить Мне всё равно Напишу ответ в комментариях Голосование заканчивается 14/08/2017

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ, Антон Лапынин и «Компас-Калуга».