Горуправу обяжут законсервировать сгоревший дом Билибиных

В среду, 26 июля, состоялось заседание общественного совета при областном Управлении по охране объектов культурного наследия. Одним из вопросов, поднятых на совещании, стала дальнейшая судьба сгоревшей недавно усадьбы Билибиных на Кутузова, 19.

- Нами проводятся мероприятия по контролю, по результатам которых будет подано исковое заявление в Арбитражный суд Калужской области о принуждении горуправы провести работы по консервации данного объекта, - сообщил начальник Управления Евгений ЧУДАКОВ.

Впрочем, по мнению одного из участников общественного совета Виталия БЕССОНОВА, едва ли это сподвигнет городские власти на какие-либо активные действия.

- В городе никогда не будет порядка с памятниками архитектуры, пока не будет создана структура, которая станет отвечать за них, - убеждён он. – Я с этим сталкивался постоянно, когда они (чиновники горуправы. – Прим. ред.) друг на друга кивали. Вы сейчас тоже бьётесь в закрытые ворота. Один, два, три чиновника должны отвечать за сохранение памятников. Человек должен приходить в 8 часов на работу и думать о сохранении объектов культурного наследия. Иначе мы не сдвинемся с места.

Остальные участники заседания согласились с мнением Виталия Бессонов. Евгений Чудаков со своей стороны пообещал поднять этот вопрос на сегодняшнем совещании, которое проводит заместитель губернатора Николай КАЛИНИЧЕВ. Основная тема встречи – судьба объектов культурного наследия, расположенных в Калуге.

- На стол будет выложен весь перечень проблемных памятников, - сказал Чудаков. – Будут приглашены представители горуправы, чтобы поинтересоваться их планами по сохранению объектов культурного наследия.

Добавим: совещание пройдёт в рабочем режиме, без участия средств массовой информации.

Подробнее о заседании общественного совета читайте в новостях на нашем сайте и в одном из ближайших номеров газеты «Калужский перекрёсток».

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.