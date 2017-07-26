Горуправу обяжут законсервировать сгоревший дом Билибиных

В среду, 26 июля, состоялось заседание общественного совета при областном Управлении по охране объектов культурного наследия. Одним из вопросов, поднятых на совещании, стала дальнейшая судьба сгоревшей недавно усадьбы Билибиных на Кутузова, 19.
- Нами проводятся мероприятия по контролю, по результатам которых будет подано исковое заявление в Арбитражный суд Калужской области о принуждении горуправы провести работы по консервации данного объекта, - сообщил начальник Управления Евгений ЧУДАКОВ.
Впрочем, по мнению одного из участников общественного совета Виталия БЕССОНОВА, едва ли это сподвигнет городские власти на какие-либо активные действия.
- В городе никогда не будет порядка с памятниками архитектуры, пока не будет создана структура, которая станет отвечать за них, - убеждён он. – Я с этим сталкивался постоянно, когда они (чиновники горуправы. – Прим. ред.) друг на друга кивали. Вы сейчас тоже бьётесь в закрытые ворота. Один, два, три чиновника должны отвечать за сохранение памятников. Человек должен приходить в 8 часов на работу и думать о сохранении объектов культурного наследия. Иначе мы не сдвинемся с места.
Остальные участники заседания согласились с мнением Виталия Бессонов. Евгений Чудаков со своей стороны пообещал поднять этот вопрос на сегодняшнем совещании, которое проводит заместитель губернатора Николай КАЛИНИЧЕВ. Основная тема встречи – судьба объектов культурного наследия, расположенных в Калуге.
- На стол будет выложен весь перечень проблемных памятников, - сказал Чудаков. – Будут приглашены представители горуправы, чтобы поинтересоваться их планами по сохранению объектов культурного наследия.
Добавим: совещание пройдёт в рабочем режиме, без участия средств массовой информации.
Подробнее о заседании общественного совета читайте в новостях на нашем сайте и в одном из ближайших номеров газеты «Калужский перекрёсток».
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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