Сроки масштабной стройки на Правом берегу сдвинулись

Ровно три месяца назад жителям микрорайона Правый берег презентовали проект строительства гипермаркета «Глобус». Работы должны были начаться 1 июня. Открытие торгового объекта планировали на 27 апреля 2018 года.
Между тем на календаре уже июль, однако никакой активности на земельном участке, выделенном под стройку, не наблюдается. В связи с этим участники группы «Правобережье г. Калуги» в социальной сети «ВКонтакте» поинтересовались, не отказался ли инвестор от реализации проекта. Как оказалось, планы по строительству гипермаркета по-прежнему в силе.
- Строительство начнётся этой осенью, - написал в правобережной группе депутат гордумы Яков КАЗАЦКИЙ. – Проект проходит финальную экспертизу. В скором времени начнутся конкурсные процедуры по выбору генподрядчика.
Кроме того, между городом и инвестором заключён инвестиционный контракт, который вменяет застройщику построить за свой счёт улицу Академическую протяжённостью более 600 м. Эти работы должны начаться в конце июля и завершиться до конца октября. Ранее, напомним, речь шла о дате 17 октября 2017 года.
Напомним: общая площадь гипермаркета составит 29 тыс. кв. м. Из них 10 тыс. кв. м – это торговые залы, 13 тыс. кв. м – производственные цеха по переработке мясной продукции, выпечке хлеба, рыбный цех, кулинария. Рядом с торговым объектом планируется обустроить парковку на 1200 машиномест. Объём инвестиций в проект составит порядка 4,5 миллиарда рублей.
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