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Здание горуправы заложат ради кредита

30.06.2017 10:32 30 1782 Оксана КОЛОСОВА
Здание горуправы заложат ради кредита

Здание горуправы на Ленина, 93 отдадут под залог ради многомиллионного кредита для МУП «Калугатеплосеть». Речь идёт о сумме в 350 миллионов рублей. Добро на эту сделку дали депутаты городской Думы Калуги на финальном перед летними каникулами заседании.

- Данные средства необходимы предприятию для пополнения оборотных средств в целях недопущения остановки его деятельности как социально значимого муниципального объекта и обеспечения его устойчивой работы, - пояснили нам в пресс-службе гордумы. – Погашение задолженности будет производиться за счёт собственных средств «Калугатеплосети».

Кредит планируется получить сроком на 5 лет. Он будет выдан под залог муниципальной недвижимости. В перечень имущества вошли 7 нежилых помещений на улице Складской. В данном списке также фигурирует здание горуправы на Ленина, 93, в котором находятся несколько городских управлений и городская Дума. Там же проходят и все заседания депутатов. Стоимость здания оценена почти в 97 млн. 963 тыс. рублей. Отдельным пунктом в залоговом перечне значится нежилое помещение, расположенное на первом этаже здания горуправы, стоимостью 4 млн. рублей.  

Руководство города пообещало народным избранникам, что кредит будет погашен вовремя.

- Алексей Сергеевич Волков (заместитель городского головы. – Прим. ред.) присутствовал, он заверил депутатов, что опасений по залоговой массе, которая внесена, нет, - сказал по этому поводу на заседании гордумы её председатель Александр ИВАНОВ.

Тем не менее депутаты попросили сделать протокольное поручение в адрес городской управы с требованием вывести здание на Ленина, 93, из-под залога сразу после того, как начнётся погашение кредита. Народные избранники сопроводили своё требование короткой ремаркой: «Чтобы мы с вами были спокойны».

«Не дай Бог, что-то произойдет с выплатой кредита и здание отойдет банку. Получается, депутатам и сесть будет некуда», - цитирует народных избранников ИА «Регион-Центр».


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Тэги: общество александр иванов алексей волков

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