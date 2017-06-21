Калужских туристов попросили заранее сообщать о своих маршрутах спасателям

Тему детского туризма в среду, 21 июня, обсудили на совещании в правительстве Калужской области.
- С 1 июля текущего года вступают в силу новые требования федерального законодательства к перевозке детских групп. – рассказали в пресс-службе правительства. - Для этих целей могут использоваться только автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, соответствующие по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, прошедшие техосмотр и оснащенные в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
На данный момент у калужских транспортных компаний около 40 автобусов и 100 микроавтобусов. Сейчас выясняется, сколько из них соответствуют новым требованиям к перевозке детей.
Представители МЧС в свою очередь напомнили, что с этого года группы туристов должны как минимум за 10 дней информировать спасателей о своих маршрутах. Это позволяет, в случае необходимости, оказать отдыхающим экстренную помощь. В Калужской области получить необходимую информацию по этому вопросу можно по телефону: 8(4842) 718-262.
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