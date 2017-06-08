В Калуге разбирают очередной самострой

На прошлой неделе стали разбирать горевший самострой на улице Дарвина, 2а. Уже исчезли крыша, окна и часть кирпичной кладки верхнего этажа.
Как рассказали нам в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, ещё в августе 2015 года суд признал строение самовольной постройкой и обязал собственников снести её своими силами.
Однако владельцы многоквартирного дома не спешили исполнить решение.
- Было возбуждено исполнительное производство об обязании ряда должников (собственников самостроя. – Прим. автора) снести его за свой счёт, - прокомментировал нам 8 июня ситуацию заместитель руководителя УФССП России по Калужской области Александр МОСЕЕНКОВ. – Был применён к должникам весь комплекс мер принудительного исполнения: неоднократно они штрафовались, был взыскан исполнительский сбор, устанавливались новые сроки для сноса строения. В результате один из должников приступил к исполнению судебного решения под контролем судебных приставов.
Напомним, что в конце мая, обсуждая будущее 650-летие Калуги, чиновники заявили, что в городе существует 90 самовольных построек. Ликвидировать их обещают к юбилейной дате – 2021 году. Однако на сегодня удалось добиться сноса лишь нескольких домов. Самострой на улице Баумана узаконили, сделав реконструкцию. А «красивый самострой» на Плеханова, 92, просто решили не сносить.
Фото автора.
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