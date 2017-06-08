Глас народа
Четверг, 08 июня
62.79 / 65.26
$ 55.72 / 58.05
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

В Калуге разбирают очередной самострой

08.06.2017 12:03 10 3465 Елена Французова
В Калуге разбирают очередной самострой

На прошлой неделе стали разбирать горевший самострой на улице Дарвина, 2а. Уже исчезли крыша, окна и часть кирпичной кладки верхнего этажа.

Как рассказали нам в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, ещё в августе 2015 года суд признал строение самовольной постройкой и обязал собственников снести её своими силами.

Однако владельцы многоквартирного дома не спешили исполнить решение.

- Было возбуждено исполнительное производство об обязании ряда должников (собственников самостроя. – Прим. автора) снести его за свой счёт, - прокомментировал нам 8 июня ситуацию заместитель руководителя УФССП  России по Калужской области Александр МОСЕЕНКОВ. – Был применён к должникам весь комплекс мер принудительного исполнения: неоднократно они штрафовались, был взыскан исполнительский сбор, устанавливались новые сроки для сноса строения. В результате один из должников приступил к исполнению судебного решения под контролем судебных приставов.

Напомним, что в конце мая, обсуждая будущее 650-летие Калуги, чиновники заявили, что в городе существует 90 самовольных построек. Ликвидировать их обещают к юбилейной дате – 2021 году. Однако на сегодня удалось добиться сноса лишь нескольких домов. Самострой на улице Баумана узаконили, сделав реконструкцию. А «красивый самострой» на Плеханова, 92, просто решили не сносить.   

Фото автора.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: недвижимость общество

Еще новости из рубрики «Общество»

Дойдёт ли до Калуги эхо московской реновации 30.05.2017 10:00

Жителям 99 домов Калуги вернут деньги за капремонт 26.05.2017 13:10

Тур по новостройкам: ищем квартиру в хорошей компании 24.05.2017 16:39

Артамонов хочет отключить свет в домах, которые не поставили на кадастровый учёт 22.05.2017 15:41

Тур по новостройкам: регистрация заканчивается, успейте записаться! 16.05.2017 09:29

08.06.2017 09:31 901 8
08.06.2017 09:01 890 20
06.06.2017 17:28 1620 27
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 10 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
п. Полотняный Завод, музей
пт 21 июля, 10:30
Архстояние 2017
Никола-Ленивец
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

пт 09 июня, 10:30
Мероприятия для детей "Оранжевое лето"
Городской Досуговый центр
сб 10 июня, 13:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория
сб 10 июня, 13:00
Детский праздник "День России"
Панорама, ТЦ
сб 10 июня, 14:00
Мастер-классы для детей
Дом мастеров

Концерты

пт 09 июня, 18:00
Концерт "Храбрый щенок"
Гостиные ряды
сб 10 июня, 18:00
Концерт "Латино"
Гостиные ряды
пт 09 июня, 21:00
Концерт StandUpShow
Паб Овертайм
сб 10 июня, 18:00
Отчётный концерт студии "Тодес"
Филармония

Кино

Чудо-женщина
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Блоги компаний

Калужский филиал Россельхозбанка предоставил 1,3 млрд рублей льготных кредитов

31 мая 2017 09:08
Новости компаний

«Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы

Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

Смартфон подключается к бизнес-процессам: новые мобильные сервисы «Ростелекома»

Журналист из Калуги стала победителем регионального этапа Международного конкурса журналистов в ЦФО

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Зима близко

Viktorch1311 02 июн 2017 22:15

Воиново поле's блог - Фестиваль "Воиново поле" 19-20 августа 2017

Воиново поле 01 июн 2017 13:55

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46