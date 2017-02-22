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Во что превратился купеческий дом на улице Королева после реконструкции

22.02.2017 14:12 56 1969 Елена Французова

Как мы рассказывали, несмотря на требования краеведов сохранить купеческий дом на улице Академика Королева, 65/17, его реконструировали. На этой неделе строители убрали ограждение, и горожане смогли взглянуть на новодел.

Февраль 2017 года.

Таким дом был минувшей осенью.

Калужские краеведы не смирились с реконструкцией. Они по-прежнему считают, что перестройка – это ошибка.

- Мы обращались и в прокуратуру, и к городским властям, - рассказала нам Валентина ФРИДГЕЛЬМ. – Мы открыто говорим о том, что государственная экспертиза, в результате которой дом был выведен из реестра объектов культурного наследия, - необъективна.

- Этот дом обследовал эксперт из Москвы, который много лет проводит историко-культурные экспертизы в Калуге, - подчёркивает Николай БРОКМИЛЛЕР. - И у нас есть сомнения в чистоте этой экспертизы. К сожалению, экспертизу заказал человек, заинтересованный в её результатах, т.е. нашёлся предприниматель, который захотел построить новое здание в центре старой Калуги, а старое строение ему мешало. И он заказал и оплатил историко-культурную экспертизу. Деньги здесь решили всё.

По словам краеведов, этот московский эксперт давал заключения по многим домам Калуги, считавшимися вновь выявленными объектами культурного наследия. И некоторые результаты его исследований вызывали у них сомнения. Поэтому они выступили с предложением к руководителю управления по охране памятников Калужской области больше не привлекать данного специалиста.

- 12 сентября 2015 года вышло постановление правительства Российской Федерации об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия. За полтора месяца до того, как оно вступило в силу, городские власти дали разрешение на реконструкцию купеческого дома, - говорит Валентина Фридгельм.

- Дом надо было сохранить - считает Николай Брокмиллер. – Он являл собой образец калужской купеческой архитектуры середины XIX века. К сожалению, такие дома по Калуге – низ каменный, а верх деревянный - редкость. Жилой дом в последние годы был брошен на самотёк, никакой косметический ремонт не проводился. Если бы за ним ухаживали, он бы заиграл, как резная шкатулка. Дом выведен из списка вновь выявленных памятников культуры по заключению государственного эксперта, который заявил, что купеческий дом «своим деревянным объемом значительно нарушает однородность окружающих его каменных построек», «пространственная организация страдает также от того, что по сторонам от этого дома - и по улице Баумана, и по улице Королева - после давно состоявшегося сноса обветшавших зданий в застройке образовались провалы».

Пристройка у дуба, тот самый провал по улице Баумана, оказалась как раз в охранной зоне памятника федерального значения усадьбы Вяземских (дом № 15 по улице Баумана). По данному факту краеведы обращались в управление по охране памятников и в прокуратуру.

А как вам новодел на перекрёстке улиц Баумана и Королёва?

 Голосование заканчивается 08/03/2017

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Тэги: общество валентина фридгельм николай брокмиллер

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