Глас народа
Пятница, 26 мая
62.19 / 64.60
$ 55.40 / 57.71
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Овощи продолжают дорожать

26.05.2017 16:45 1 270 Дмитрий Ивьев
Овощи продолжают дорожать

Как мы уже рассказывали, в середине мая в Калужской области резко подорожали овощи. Повышение цен продолжилось и на неделе с 17 по 24 мая.

Картошка подрожала на 7%, лук – на 7,1%, капуста – на 11,7%, морковь – на 13,1%.

В то же время огурцы подешевели на 6,9%.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество цены статистика

Еще новости из рубрики «Общество»

Перед посадкой закаляемся! 26.05.2017 11:18

Под куполом, или Как спасти помидоры от кошки... 25.05.2017 16:30

Акция помощи животным пройдёт в Калуге 25.05.2017 12:43

Корица, имбирь и какао 24.05.2017 15:15

Двум деревьям в Калуге присвоили статус памятника живой природы 24.05.2017 13:35

26.05.2017 15:06 188 0
26.05.2017 13:59 229 5
26.05.2017 13:09 315 5
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

вс 28 мая, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана
чт 01 июня, 17:00
Программа "Весёлые приключения с клоунессой"
Дело в Соусе, кафе

Концерты

сб 27 мая, 16:00
Концерт арт-проекта "Мужской голос"
Мажор, бар
сб 27 мая, 18:00
Отчетный концерт
Арена КТЗ, ДК
сб 27 мая, 19:00
Концерт "Хор монахов исполняет рок"
Арена КТЗ, ДК
сб 27 мая, 18:00
Концерт "Вечер итальянской музыки"
Гостиные ряды

Кино

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Трио в перьях
Большой
Стражи Галактики. Часть 2
Блоги компаний

С начала 2017 года Россельхозбанк выдал 43 млрд рублей розничных кредитов

23 мая 2017 09:31
Новости компаний

Должники возместят по судам филиалу «Калугаэнерго» 115 млн. рублей

Кто такие маркетмейкеры на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» готов к пожароопасному периоду

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10