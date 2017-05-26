Овощи продолжают дорожать

Как мы уже рассказывали, в середине мая в Калужской области резко подорожали овощи. Повышение цен продолжилось и на неделе с 17 по 24 мая.
Картошка подрожала на 7%, лук – на 7,1%, капуста – на 11,7%, морковь – на 13,1%.
В то же время огурцы подешевели на 6,9%.
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