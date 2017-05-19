Овощи резко подорожали

В магазинах Калужской области в период с 10 по 17 мая резко подорожали некоторые овощи. В правительстве региона эти изменения называют типичными для этого времени года.
Картофель подорожал на 15,7%, морковь – на 16%, лук – на 16,7%. В то же время огурцы подешевели на 4,5%.
Снизились также цены на яйца – на 3,7%, масло подсолнечное – на 1,9%, говядину – на 1,2%, творог – на 0,8%.
Розничные цены на бензин увеличились на 0,5%, на дизельное топливо – на 0,8%.
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