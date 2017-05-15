«Миссис Калуга»: ради победы мамы разделись и легли под лобзик

В пятницу, 12 мая, впервые в Калуге прошёл региональный отборочный тур конкурса «Missis World Russia». Как мы писали, самую обаятельную и привлекательную решили выбрать среди замужних женщин. Ещё одно важное условие – наличие детей. Изначально на конкурс почти из сотни претенденток отобрали 16. Однако несколько женщин незадолго до финала отказались участвовать, сославшись на занятость. В итоге организаторы «добирали» одну конкурсантку, и на сцену Арены КТЗ вышли 14 мам.

Перед началом шоу за кулисами царила обычная чехарда.

Пока одних участниц красили, другие нервничали. Финал должен был начаться ровно в 6 часов вечера. Однако только к этому времени привезли те самые платья, в которых женщины должны были сразить наповал зрителей и жюри. В итоге публике пришлось ждать почти 40 минут, когда откроется занавес.



Самая юная зрительница.

Кстати, среди зрителей были участницы конкурсов «Мисс Калуга» и «Сладкая женщина».



Пришло и непривычно много мужчин.

Зрительницы явно собирались перещеголять конкурсанток, надев на себя меха, массивные серьги, сделав профессиональную укладку и макияж.

Первыми на сцену вышли дети, изображавшие ангелочков. Пожалуй, это единственное, что намекало на то, что в этом конкурсе участвуют замужние женщины. Больше ничего «мамского» в нём не было. Это был стандартный конкурс красоты. Разница лишь в том, что на сцену выходили женщины самого разного возраста - от 23 до 38 лет. Многие из них своими фигурами могли бы посоперничать с профессиональными моделями.

На вопрос, почему женщины решили поучаствовать в конкурсе, одни говорили, что они самые настоящие королевы, что именно они и достойны ходить по подиуму, другие - что они хотели бы дать шанс своим детям посмотреть на то, какой должна быть настоящая женщина, а третьи признавались, что стараются ради своих мужчин.



Амалия ВАРДАНЯН (справа), 26 лет, мама двухлетнего сына, профессиональный повар-кондитер.

- Мои хобби – кулинария, спорт. Я занимаюсь домашней выпечкой, - рассказала она о себе.

А ещё она чемпионка Калужской области по фитнес–бикини. Чтобы продемонстрировать все свои умения, Амалия разделась.

А затем приготовила торт, украшенный короной. Торт достался жюри.

Амалия Варданян стала «Миссис По праву». Ей достался сертификат на получение правовых услуг.



Светлана ГАВРОВСКАЯ , 33 года, свадебный стилист и фотограф.

В творческом конкурсе Светлана продемонстрировала, как она готовит невесту к свадьбе – делает укладку и макияж.

Она в итоге стала «Миссис Золотое сечение».

Алина МИРОНОВА, 26 лет, юрист, в данный момент занимается воспитанием малыша.

- В прошлом году я стала мамой. Это очень важное событие для нашей семьи, - рассказала Алина о себе в конкурсе-визитке.

Вообще, видео-визитки, в которых каждая участница должна была в двух словах сообщить что-то о себе, получились скучными. Каждая женщина признавалась в любви своему мужу и ребёнку. Хотя, на мой взгляд, это так естественно, что стоит ли об этом говорить?

У Алины был один из самых ярких творческих номеров – она рисовала песком. В итоге получилась милая картина: мама, папа и малыш в конверте.

Ольга МИШУТИНА (справа), 34 года, воспитывает пятилетнюю дочь, по специальности фотограф.

- Вся моя жизнь связана с детьми, именно поэтому я решила стать семейным детским фотографом. Участие в конкурсе для меня - это возможность оказаться в кадре, а не за кадром, - говорила она.

В творческом конкурсе Ольга исполнила песню «Любовь спасёт мир». В конце на сцену стали падать шарики-сердечки, которые достались зрителям. Публика была в восторге.



Надежда ЖУК, 24 года, ассистент руководителя на одном из крупных предприятий области.

- Для меня участие в конкурсе – это возможность получить новый опыт, новые эмоции, пообщаться с новыми интересными людьми. И открыть в себе что-то новое, - рассказала о себе Надежда.

В творческом конкурсе она показала точечную роспись посуды акриловыми красками.

Надежде Жук достался титул «Миссис Женственность».

Одна из тарелочек досталась Ирине Кирсановой - директору Национального Конкурса красоты «Missis World Russia» и обладательнице титула «Миссис Россия 2015».

Надежда весь конкурс проходила с заколкой из бисера на голове. В финальном выходе это было уместно, а вот в спортивном дефиле смотрелось странно.



Валерия САЛМАНОВА, 30 лет, сценарист, поэтесса, ведущая, воспитывает дочь.

- Я люблю радоваться жизни и заряжать этими эмоциями всех остальных, - призналась Валерия.

Женщина в творческом конкурсе прочла стихотворение собственного сочинения.



Анастасия КУЛЮКИНА, 23 года, студентка МГТУ им. Баумана, свадебный координатор. Одна из самых юных участниц конкурса. Но несмотря на свой возраст, она является автором изобретения - имеет патент на станцию подготовки питьевой воды.

В творческом конкурсе Анастасия танцевала.



Руслана ТВЕРСКАЯ, 38 лет, менеджер по закупкам, мама 17-летненго сына.

- Мой девиз по жизни – только вперёд и ни шагу назад, - рассказала о себе Руслана. - В этом году у меня очень важное событие – мой сын заканчивает школу, он выпускник 11 класса.

Руслана – самая взрослая участница, но ни в чём не уступала своим более юным коллегам по конкурсу.

Её зажигательный восточный танец оценили и зрители, и жюри.



Марина КОРНЕЕВА, 29 лет, воспитывает сына, педагог дополнительного образования.

- Дети – это продолжение рода, наш смысл жизни, поэтому я выбрала профессию педагога, - призналась Марина. - От конкурса жду победу.

В творческом задании она вышла на сцену в народном костюме, и, пока её помощницы танцевали, вышивала икону святой Матроны.



Екатерина ЖДАНОВА, 29 лет, художник по гриму, таможенный специалист, мама двух сыновей.

- Девиз семейной жизни – всегда быть рядом и делать всё вместе, несмотря ни на что, - призналась Екатерина.

В творческом конкурсе она исполнила национальный армянский танец.

Екатерина Жданова стала «Миссис Фитнес».



Дарья СТАРЦЕВА (в центре), 27 лет, менеджер по ипотечному кредитованию в крупном банке, мама 6-месячного сына.

- Совсем недавно я стала мамой. Мой муж – моя поддержка и опора. Мы самая счастливая семья, - говорила о себе женщина.

Дарья – единственная участница, которая задействовала в творческом конкурсе мужа. Вместе с ним она показывала фокусы – с помощью магических слов «наколдовала» много денег. После этого молодая мама пригласила на сцену профессионального фокусника Дена Грея. Он должен был... распилить женщину.

- Это лобзик для твердых пород дерева, посмотрим, как справится он с мои телом, - грозно заявила Дарья.

Она стала «Миссис Очарование».

После этого под аплодисменты зрителей её «распилили». Номер получился очень забавным.



Екатерина МЯСНИКОВА, 23 года, бухгалтер, мама годовалой дочери.

- Семья – это моё всё, - призналась она. - Хочу надеть корону «Миссис Калуга».

Екатерина исполнила страстный испанский танец.



Наталья МАЛИНКИНА, 28 лет, старший менеджер фитнес-клуба, воспитывает 5-месячную дочь, занимается спортом.

Наталья в коротеньком розовом платьице, на шпильках спела песню Лободы «Твои глаза».

Пока она выступала, мужчины в зале кричали: «Наташа, давай!».



Ксения КОРЫСТОВА, 26 лет, специалист по договорной работе.

В настоящее время обучается на консультанта по грудному вскармливанию.

- Для меня самой большой ценностью является семья, у меня есть муж и сын, которому 2,5 года, - рассказала о себе Ксения.

В творческом номере женщина, как и многие в этот вечер, танцевала.

Выступления на сцене были непродолжительными. Конкурсантки появлялись всего три раза.

Жюри не задавало им каверзных вопросов. Однако совещалось долго.



«Супер Мамой» стала Ольга АРИСТАРХОВА, воспитывающая пятерых детей. Она не участвовала в отборочном туре, но заявку подавала.



Корона 2-ой Вице-миссис досталась Ксении Корыстовой.



А 1-ой Вице-миссис стала Наталья Малинкина.



А главный титул и заветная корона достались Руслане Тверской. Женщина этого явно не ожидала, выглядела растерянно.

- Если честно, я пришла на этот конкурс просто поучаствовать, не рассчитывала на победу. Но все мои выступления были искренними и от души… Спасибо всем! – сказала победительница.

Именно Руслана будет представлять наш город на общероссийском конкурсе, который пройдёт в июне в Москве.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.