Фоторепортаж: в Калуге зажгли сексуальные пышечки

В среду, 22 марта, в Калуге впервые прошёл конкурс «Сладкая женщина-2017». Отличительная черта его в том, что самую обаятельную и привлекательную выбирали среди пышных дам – от 50 размера. При этом ни рост, ни возраст женщин значения не имели. Как рассказали организаторы, конкурс вызвал ажиотаж. Заявки приходили даже из районов. В финал отобрали 11 женщин, и среди них оказались как 25-летние, так и 47-летние красотки.



Женщины за время подготовки к конкурсу сдружились.

Полтора месяца они готовились к выступлению: учились дефилировать, выступать перед зрителями. Показали конкурсанткам и специальную дыхательную гимнастику, которая позволяет успокоиться и чувствовать себя увереннее.

Для каждой женщины индивидуально подбирался макияж и наряды. И стилистам удалось подчеркнуть достоинства конкурсанток. Многие участницы признались, что не подозревали, как им идёт такой цвет помады или укладка.

Участницы откровенно рассказали, что не быть девушкой с обложки – а-ля 90-60-90 - в наше время непросто. У каждой за плечами своя история. Кого-то обзывали и травили одноклассники, кого-то до поры до времени не замечали мальчики. Многие женщины прежде, чем принять себя такими, какие они есть, изнуряли свой организм всевозможными диетами. Для Ирины Юлдашевой, резко сбросившей килограммы в юности, это чуть не закончилась трагедией.

- Женщина прекрасна в любых формах, если она счастлива, - эту фразу, как мантру, твердили девушки перед выходом на сцену.

В конкурсе-визитке каждая участница коротко рассказывала о себе: чем увлекается, где работает.



Первой перед зрителями предстала Анастасия ГОЛОВЕШКИНА. Молодая мама.

- Я здесь испытываю сумасшедшие эмоции! – призналась она. - Мы с девочками можем показать, что женщины 50+ – самые лучшие!



В творческом конкурсе калужанка спела песню «Твои глаза» и просто обаяла зрителей.



Глядя на участницу под номером два Татьяну ПОХИЛЕНКО разве можно догадаться, что она многодетная мама? Она с мужем воспитывает троих дочерей и сына. Старшей девочке 15 лет, младшей – 5.

А ещё Татьяна настоящая рукодельница и искусный кулинар. При этом она находит время не только для своих, но и для чужих детей. Она является руководителем благотворительной общественной организации поддержки семьи, материнства и детства «Жизнь».

- Рождение первого ребёнка изменило мой характер и взгляды на жизнь, - призналась Татьяна. - При первой беременности поправилась на 35 кг. Не сразу смогла принять себя такой. Помогли любовь и забота мужа. Именно он и предложил мне поучаствовать в конкурсе. Ведь состояние души значит гораздо больше, чем килограммы на весах. Женщина может быть очень стройной, но её внешность будет отталкивающей, если нет в ней какой-то изюминки.

В творческом конкурсе Татьяна прочла стихи собственного сочинения.



Алёна ГУСАРОВА (слева) и Татьяна ПОХИЛЕНКО (справа).

Алёна Гусарова - мама 18-летней дочери. Алёна занимается и танцами, и спортом, и музыкой. А поучаствовать в конкурсе ей предложили знакомые в спортзале.

- Я счастливый человек, у меня есть всё – семья, друзья, увлечения, - признаётся Алёна. - Хочется показать, что девушки «XXL» очаровательные, милые и всеми любимые. Недавно я похудела с 56 до 54 размера. Близкие просят вернуться в прежнюю форму.



Алёна в творческом конкурсе исполнила танец живота.



Евгения ТАРЕЛКО (слева) и Алёна Гусарова.



Анна АЗАРОВА – активная девушка. Не сидит спокойно на месте: то для образа в ролевой игре худеет, то фехтованием занимается.

- Главное - всегда быть собой, никогда себя не стесняться, - заявила девушка.



Анна показала номер с флагами.



Евгении ТАРЕЛКО достался пятый номер.

- Я хочу, чтобы каждая женщина чувствовала себя красивой, сексуальной и желанной. Хочу развеять все стереотипы о женской красоте. В юности были комплексы, но потом они прошли.



Евгения очень трогательно прочитала стихотворение о своей дочери.



Полина ДАНИЛЬЧЕНКОВА профессиональный грумер. Она ухаживает за домашними питомцами – стрижёт, моет, готовит к выставкам.

- Каждая из участниц очень яркая, интересная женщина. В каждой из нас есть что-то неповторимое. Лично я всегда выделялась среди девочек и в школе, и в институте, - рассказала Полина.

Несколько лет назад Полина увлеклась карвингом. Девушка вырезает причудливые узоры на фруктах овощах и даже мыле.



В творческом конкурсе она продемонстрировала своё умение. Зрители и жюри пришли в восторг



Светлана ДАНИЛОВА – невероятная яркая, эмоциональная участница.

- Говорят, что сладкие женщины и большие люди – очень добрые. И это действительно так. Мне нравится открывать в себе новые грани и возможности, поэтому я и решила поучаствовать в конкурсе.



И как же зажигательно Светлана танцевала!

Публика была сражена наповал.



Людмила ОСИНА всегда мечтала стать артисткой. И для неё участие в конкурсе – это возможность в какой-то степени исполнить заветную мечту. Ведь выступать ей пришлось перед зрителями и объективами камер.

- Главное, чтобы душа была чистая, открытая, а в каком человек находится возрасте и весе - не имеет значения! - считает Людмила.



Людмила Осина (слева) и Екатерина МАСЛЯКОВА (справа).



Влада МАКСИМОВА (слева) и Полина ДАНИЛЬЧЕНКОВА (справа).

Влада рассказала, что для неё участие в конкурсе – это ещё одна попытка проверить себя.

- Я люблю бороться и идти до конца, - заявила она.



Влада, как истинная сладкая женщина, приготовила торт и угостила им всех желающих.







Екатерина МАСЛЯКОВА – творческая женщина.

- В бальзаковском возрасте я научилась играть на гитаре, стала петь и сочинять стихи, - говорит она.

Женщина имеет первый разряд по лёгкой атлетике, любит путешествовать, коллекционирует камни.



В творческом конкурсе она исполнила романс.



Ирина ЮЛДАШЕВА ради конкурса на два дня оставила родной Малоярославец.

Ирина рассказала, что коллеги сначала даже не поверили в её участие в конкурсе. Убедились, лишь увидев фотографии в Интернете.

- Я знаю, что каждая женщина чей-то идеал. Неважно, в каком она весе и размере, самое главное - чтобы она поверила и полюбила себя, - говорит Ирина.

Женщина любит готовить, а ещё мастерить что-нибудь своими руками. Её хобби – украшать бокалы – оценили друзья и знакомые. Теперь ей делают заказы на свадьбы.

Надо было видеть, с каким неприкрытым восторгом за Ириной весь конкурс наблюдал супруг. На финальном дефиле он просто не могу усидеть на месте и приветствовал жену стоя.

Конкурс получился очень милым и порою трогательным. Ведь в зале были только самые родные и близкие участниц.

В итоге каждая женщина получила по букету из конфет и множество памятных подарков.



Многодетная мама Татьяна Похиленко оказалась на почётном третьем месте.



«Серебро» вручили Светлане Даниловой.

А титула «Сладкая женщина-2017» удостоилась Полина Данильченкова.

Девушке не только достались ленточка и корона, но и поездка на двоих в Сочи. Участницы и зрители высказали пожелание, чтобы этот конкурс стал ежегодным.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.