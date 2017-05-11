Задержана банда, похитившая 1,5 миллиона из почтовой машины

Бандиты, напавшие на служебную машину почтовой службы, задержаны, сообщает в четверг, 11 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области.
Как мы рассказывали, разбойное нападение было совершено в апреле 2016 года. Это произошло на дороге между сёлами Волковское и Некрасово в Тарусском районе.
- Группа лиц, используя в качестве оружия предмет, похожий на пистолет, применив насилие в отношении сотрудников почтовой службы, похитила из служебной машины деньги и иное имущество на общую сумму 1 522 059 рублей, - сообщает пресс-служба.
Преступление было тщательно спланировано – мужчины организовали скрытое наблюдение, изучали графики и маршруты перевозки денег. Скрылись на двух автомобилях.
В ходе комплекса оперативных мероприятий личности трех подозреваемых и места их нахождения были установлены. Мужчин заключили под стражу. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.
Напомним, что это не первый подобный случай. В 2012 году в Малоярославецком районе бандиты из фургона «Почты России» вынесли 5 мешков с деньгами. Тогда сумма ущерба составила 1 миллион 115 тысяч рублей.
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