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Парк на месте рынка проектируют за 4,907 млн. рублей

04.05.2017 11:36 48 2735 Оксана КОЛОСОВА
Парк на месте рынка проектируют за 4,907 млн. рублей

Прошло чуть больше месяца с того момента, как в здании крытого рынка прекратилась торговля. За несколько дней до этого состоялся электронный аукцион по поиску  подрядчика, который должен был заняться разработкой проекта нового парка. На данные работы, согласно конкурсной документации, отводилось 10 дней. 

Мы решили выяснить, в какой стадии готовности находится сейчас проект. Напомним, на его реализацию областная казна по просьбе города выделит 150 млн. рублей. 

Проектированием нового парка занимаются специалисты калужской компании «СтройТехПроект» за 4 млн. 907 тыс. рублей. Начальная стоимость контракта составляла чуть более 5 миллионов. В результате торгов эта цифра снизилась до 2 млн. 997 тыс. Именно такую цену предложил один из участников аукциона. Однако с этой организацией договор не заключили. 

- Её заявка не прошла по критериям, - пояснили нам в Управлении капитального строительства г. Калуги. 

В итоге победа в конкурсе досталась «СтройТехПроекту». Контракт с организацией подписали 12 апреля. Как нам сообщили в УКС, на данный момент проект практически готов.    

- Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по данному объекту составит 150 млн. рублей, - сообщили нам в управлении. – После завершения проектирования сметная документация будет передана на проверку в Управление финансов Калуги. В случае замечаний сметную стоимость откорректируют, после чего документацию на проведение электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ направят в Управление экономики и имущественных отношений для размещения муниципального заказа.

Обозначить хотя бы примерные сроки проведения торгов и заключения контракта с победителем в Управлении капитального строительства затруднились. 

В апреле прошли ещё одни торги, также касающиеся нового парка. В ходе них определился подрядчик, который займётся проектами планировки и межевания территории будущей рекреационной зоны. 

Единственным участником и победителем этого конкурса стала питерская компания «Институт «Регион Проект», запросившая за свои услуги 2,5 млн. рублей. Начальная стоимость контракта составляла 2 млн. 800 тыс. Договор с организацией-победителем подписали на этой неделе. 

- Срок выполнения работ – 14 календарных дней, - рассказали нам в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги. – Затем проектную документацию отправят на проверку. Обычно эта процедура занимает месяц. Но в данном случае, поскольку объект значимый, она, скорее всего, займёт меньше времени – недели две. 

После проверки проект ожидают публичные слушания. После того как его утвердят, горуправа начнёт работу по уведомлению собственников об изъятии земельных участков, находящихся на территории будущего парка. 

Если с парком картина более или менее ясная, то добыть информацию о том, что происходит сейчас с «куполом» рынка, оказалось намного сложнее. Горуправа ограничилась стандартной формулировкой: «Ведётся работа по реализации проекта по созданию на базе здания бывшего Центрального рынка детского многофункционального центра. Проект планируется реализовывать в рамках механизма государственно-частного партнёрства». 

Необходимость прекращения торговли под куполом власти мотивировали так: чтобы приступить к проекту реконструкции здания, проектировщику сначала нужно зайти в него, а торговля этой работе будет мешать. 

Попытки выяснить, «зашёл» проектировщик или нет, что это за проектировщик, будет ли проводиться обследование купола на предмет возможности размещения там детского центра и в какую сумму оно обойдётся, успехом не увенчались. На все вопросы нам отвечали: «Информацией об этом мы не располагаем». 


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Тэги: общество

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