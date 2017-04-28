Фоторепортаж: приговорённые дома, миллионные выкупы и рай алкаша

Мы продолжаем рассказывать об интересных уголках нашего города в серии фоторепортажей «Районы Калуги».

На этот раз заглянем на старую улицу Березуйскую – ныне она называется Рылеева.

Один из самых обсуждаемых городских вопросов последнего времени - строительство парка на месте Центрального рынка. За разгоном торговцев и сносом палаток все как-то забыли об ещё одной стороне – калужанах, чьи дома испокон веков стояли на самом краю Березуйского оврага. Жили себе люди тихо, никому не мешали, прибыль от торговцев получали, за деньги храня рыночный товар. И вдруг их избушки оказались на пути масштабного прожекта. Согласно громогласно озвученным планам, парк раскинется аккурат под их домами. Оставить строения никак нельзя, значит, придётся их снести, а людей расселить. Причём под снос пойдут, судя по заявлениям властей, и несколько домиков в самом овраге.

В соцсетях один из депутатов гордумы даже озвучил стоимость, которую калужанин якобы запросил за свой дом на улице Рылеева – 120 миллионов рублей.

Мы решили выяснить, а как же на самом деле обстоят дела в этой части города. Собрали ли люди чемоданы, и во сколько они оценивают своё жильё.

Прогулку начали с той части улицы, которая упирается в Георгиевский рынок. В выходные дни вся улица превращается в блошиную ярмарку. Люди выносят на продажу всё, что десятилетиями лежало в их доме и не пользовалось спросом. Здесь можно найти алюминиевые ложки, термос, значки и «Капитал» Маркса.

Да и в будние нет-нет да кто-нибудь разложит товар у порога. Вот и сегодня один из жильцов распахнул двери своего сарайчика, выставляя на показ рыболовные снасти. К нему подошёл приятель. Мужчины стали громко обсуждать, сколько денег запросят их соседи на другой стороне улицы.

- Вон те за 50 миллионов согласились продать, - говорит один другому, показывая на покосившуюся красную избушку.

- Да тут придётся девятиэтажку строить, чтобы всех их в неё переселить, – задумчиво отвечает другой.

При виде журналистов с фотоаппаратом мужчины тут же заявляют, что они здесь не живут и никого в округе не знают.

- Да я так, к брату зашёл.

- А я вообще просто мимо проходил, - вторит второй. – Слухи по улице давно ходят.

Расставшись со сплетниками, мы спускаемся в Березуйский овраг.

Тишина. Только слышно, как поют птицы. Под ногами хрустят фантики, пластиковые бутылки. Чем дальше спускаешься в овраг, тем грязи становится больше. Похоже, что сюда сбрасывают мусор люди с окрестных домов. Бутылки из-под коньяка, водки, а то и просто пузырьки «Боярышника» валяются повсеместно.

При этом видно, что овраг обитаем.

К большому каменно-деревянному дому ведёт тропка. Строение имеет два входа. У одного из них мы замечаем мужчину.

- Здесь живёт моя матушка, - говорит он. – Да тут тихо, хорошо, птички поют. Но только днём. Вечером ходить небезопасно – для наркоманов и алкашей здесь настоящий рай. Куда ни глянь: там что-то варят, там бухают. В общем, всё печально. Такой уголок.

Представляться и фотографироваться мужчина напрочь отказался. Зато сообщил, что предложений по покупке дома от городских властей его семье не поступало.

За старым деревянным забором виднеется огромный трехэтажный дом.

По словам местных жителей, в нём никто не живёт.

- Сначала дом был меньше, потом к нему сделали пристройку. Сейчас стройка остановилась. Никого здесь не видно. Наверное, гостиницу хотели сделать, а не согласовали строительство с властями, - рассуждает Михаил – житель двухэтажки на улице Рылеева, 69. - С 1983 года я здесь живу, и каждый год нас сносят. Чиновники только обещают, по телевизору выступают, но ничего не делают. Так что мы к этим разговорам привыкли. В моём доме семь квартир. Два сына со своими семьями в моей квартире живут, все прописаны.

Соседствует двухэтажка с заброшенной избушкой. Старики умерли, а дети жить не стали.



На фоне этих развалин выделяется добротный ухоженный домик с намытыми до блеска окнами и цветами на подоконнике.

Чуть выше – на пересечении Рылеева и Достоевского – стоят ещё два дома.

И хоть избушек только две, в каждой из них живёт по несколько семей. Нам удалось пообщаться с хозяйкой дома № 59 по улице Рылеева.

- Городские власти с нами не общались. А что, кто-то должен прийти? - говорит Алла Дмитриевна. - Соседка сказала, что боится, как бы нас просто забором не обнесли. Конечно, мы рассмотрим все варианты. Переехать отсюда согласны, пусть расселяют. Ведь все удобства на улице. В двух домах живут 4 семьи, на каждую приходится сотки две-три земли от силы. Что тут можно посадить?

Помимо частных и многоквартирных домов на Рылеева есть гаражи, в которых находятся всевозможные мастерские, магазин, который после закрытия рынка перестал функционировать.

Удастся ли властям договориться с жильцами, или строительство парка приведёт к ещё одному конфликту, мы узнаем уже скоро. Ведь городской голова обещал летом начать сажать деревья.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.