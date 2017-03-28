Летом на месте рынка калужане посадят липы

В понедельник, 27 марта, городской голова Калуги Константин Горобоцов провел рабочую встречу по вопросу благоустройства территории, ограниченной участками улиц Рылеева – Марата – Кирова – Дзержинского – Достоевского.
Напомним, что здесь – на месте уличной ярмарки - планируют разбить городской парк.
- Предполагается, что уже весной, после появления проекта планировки и разработки проектной документации, начнется практическая организация нового паркового пространства. Прежде всего, за пределы парковой зоны будут перенесены инженерные коммуникации, а к этому времени с помощью специалистов одного из калужских вузов созданы дендроплан и образцы ландшафтного дизайна, - сообщает пресс-служба городской управы.
Летом на территории будущего парка появятся первые деревья - липы-крупномеры.
– В новом парке мы будем сажать деревья всем миром, привлечем к этому калужан, потому что парк, расположенный в самом центре города, должен стать его украшением, – отметил Константин Горобцов.
А после посадки деревьев обещают сделать первые пешеходные дорожки.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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