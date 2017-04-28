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«Я им не враг»: Артамонов отказался называть своих преемников

28.04.2017 14:17 13 2099 Оксана КОЛОСОВА
«Я им не враг»: Артамонов отказался называть своих преемников

Как мы уже писали, 28 апреля было опубликовано интервью Анатолия АРТАМОНОВА ТАСС, в котором он прокомментировал недавние назначения новых губернаторов в нескольких областях. По его мнению, главное, что должно сделать первое лицо региона – воспитать хотя бы одного преемника, но лучше четверых или пятерых.

Во время брифинга, который состоялся в пятницу, мы поинтересовались у главы региона, есть ли воспитанники у него?

- Да я их не успеваю воспитывать – у меня их забирают, – посетовал губернатор. – Но четверо-пятеро у меня всегда есть, которые могут заменить меня безболезненно.

- Кто эти люди? – поинтересовались мы.

- А вы сами размышляйте, – ответил глава региона. – Называть их я не буду. Я же им не враг! Представьте себе, чтобы кто-нибудь сейчас сказал, что я чей-нибудь преемник – министра или ещё кого-то. Столько найдётся доброжелателей. Не надо!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

 


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Тэги: общество анатолий артамонов

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