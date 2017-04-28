Анатолий Артамонов отказался возглавить Ярославскую область

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ в пятницу, 27 апреля, в интервью ТАСС заявил, что ему предлагали перейти на работу в Ярославскую область. Однако он отказался.

- В свое время мне было сделано предложение пойти работать в Ярославскую область, – рассказал Артамонов. - Мол «у тебя все хорошо получается, теперь там дела надо поправить». Я сразу сказал: «Если я тут день и ночь тружусь, не считаясь со временем, не щадя здоровья и главное для меня, чтобы мой регион развивался, то там я вряд ли смогу так работать. Здесь моя родина, здесь живут мои родные, друзья, я знаю, что мне здесь доживать последние дни». Поэтому считаю, что все-таки какое-то отношение человек должен иметь к этой территории, которой ему предстоит руководить. Чтобы он считал ее своей родной землей. Или у него должна быть высочайшая степень профессионализма, патриотизма, ответственности, убежденность работать на благо того региона, который тебе доверили президент России и жители региона.

Комментируя последние назначения новых губернаторов в нескольких регионах, глава Калужской области заявил о необходимости воспитания преемников:

- Потому что тот губернатор, который работает в том или ином регионе, может мечтать о любых успехах, но главное, что он должен сделать – воспитать себе преемника, хотя бы одного, а лучше 4-5. Если он это не сделал, то приходится президенту принимать решения и направлять человека извне. Это крайний случай. В регионе должна быть какая-то осмысленная кадровая работа, которая формирует собственный резерв, который способен подхватить начатую работу.