Незрячий мужчина живёт в коммунальном аду

Телеканал «Мир 24» недавно показал сюжет о незрячем жителе города Ермолино Боровского района Сергее Иванове. Инвалид живёт в коммунальном аду.

В его квартире в течение 25 лет не было ремонта, стены покрылись плесенью, состояние санузла оставляет желать лучшего. Кроме того, сосед всячески измывается над незрячим – не даёт войти или выйти из квартиры, утверждалось в сюжете.

После выхода ролика в эфир благотворительный фонд «Преображение» открыл для Сергея счёт. На него уже перечислено 1,5 миллиона рублей. Благотворители надеются, что смогут помочь не только Сергею, но и хозяйке коммунальной квартиры – Татьяне Лисиной.

А в понедельник, 24 апреля, следователи сообщили, что проводят проверку.

- Будет дана юридическая оценка действиям соседа инвалида (незаконное лишение свободы) и должностных лиц администрации городского поселения «Город Ермолино» по факту непринятия мер по улучшению жилищных условий незрячего мужчины, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.