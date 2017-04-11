Скандал на новом рынке: торговцев оставили без света

В Калуге на новом рынке на улице Марата, который образовался на месте стоянки напротив торгового центра, назревает скандал. Не успели предприниматели приступить к работе, как их оставили без света. Кроме того, в ближайшее время у входа на рынок собираются вскрыть асфальт.

- Нам нужно подобраться к колодцам, которые сейчас заставлены машинами, - поясняет один из рабочих. – А потом для проведения работ мы вскроем асфальт до самых ворот.

По официальной информации «Калугаоблводоканала», произошёл засор в канализационном коллекторе. Работы обещают завершить после ликвидации засора. Для этого к новому рынку подогнали спецтехнику. Шум, грохот техники перемежается со смехом рабочих. Деятельность развернули кипучую. Причём работы начались ещё накануне – 10 апреля. А конца и края им не видно.

Одновременно подъехала машина, рабочий влез на столб - и новый рынок остался без света.

- Да вы посмотрите, что творится! – возмущаются предприниматели. – В ту палатку уже рыбу успели завезти, а сюда сегодня должны были привезти мясо!

- Когда нам дадут спокойно работать?

Прокомментировать причину отключения света в ОАО «Калужская сбытовая компания» нам не смогли.

- Мы не инициировали отключения, - заявили там.

Напомним, что после закрытия «купола», на месте стоянки напротив ТЦ «Панорама» началась ярмарочная торговля. Земля эта принадлежит частному лицу. Как рассказали городские власти, разрешение на торговлю они не выдавали.

- В случае организации розничного рынка без соответствующего разрешения городской управы города Калуги в отношении организаторов будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, - ответили на наш запрос в городской управе.

UPD. Уже после публикации этой новости ситуацию с отключением электричества прокомментировали в «Калугаэнерго»:

- Повредился абонентский кабель. Сотрудники оперативно выехали на место, сделали переключение, чтобы остальные пользователи не страдали. Кабель отключили, чтобы собственник мог произвести его ремонт.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.