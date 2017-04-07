Главная > Новости > Общество

Горуправа не выдавала разрешение на организацию нового рынка на улице Марата

07.04.2017 12:59 50 4140 Дмитрий Ивьев
Горуправа не выдавала разрешение на организацию нового рынка на улице Марата

Как мы уже рассказывали, на месте стоянки на улице Марата в Калуге собираются организовать торговлю продуктами. Там уже установлены киоски и столы со старого Центральнго рынка, который закрыли 1 апреля.

Эта земля принадлежит частному лицу. Согласно публичной кадастровой карте, участок разрешено использовать для объектов общественно-делового значения: отдельно стоящих объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рассчитанных на средний поток посетителей (150-500 кв. м общей площади). Также там можно организовывать автостоянку.

В то же время в городской управе в четверг, 6 апреля, нам рассказали, что заявлений на получение разрешения на организацию розничного рынка по ул. Марата, 2а не поступало. Разрешение на организацию розничного рынка городская управа не выдавала.

Там уточнили, что рынок должен организовываться в соответствии с планом, предусматривающим это на территории того либо иного субъекта Российской Федерации.

- Рынок может быть организован юридическим лицом, которое зарегистрировано в установленном законодательством порядке и которому принадлежат объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организация рынка, на основании разрешения, выданного органом местного самоуправления, - подчеркнули власти.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество рынок

Еще новости из рубрики «Общество»

Что больше всего подорожало за месяц 07.04.2017 11:23

В Калуге рассказали, какие чиновники лучше всех сдали антикоррупционные тесты 07.04.2017 09:12

«Прямая линия»: спросите доктора 07.04.2017 09:00

Стоянку на улице Марата превращают в новый рынок 06.04.2017 15:22

Акция солидарности с жителями Санкт-Петербурга пройдёт в Калуге 06.04.2017 13:11


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 50 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 08 апреля, 17:00
Шоу-дефиле "Очарование войлока"
Дом музыки
вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 19 апреля, 19:00
Концерт "Вечер балета"
Филармония
вс 23 апреля, 13:00
Фестиваль "Мама в декрете" & Чемпионат ползунков
Квань

Для детей

сб 08 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
сб 08 апреля, 12:00
Мастер-класс по росписи пряников
Любимая Калуга, кафе пряничная
сб 08 апреля, 12:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория
вс 09 апреля, 14:00
Апрельские мастер-классы
Станция Творчества

Концерты

сб 08 апреля, 19:00
Концерт группы «ПилОт». Двадцатничек
Арена КТЗ, ДК
вс 09 апреля, 19:00
Группа "Мельница". Альбом "Химера"
Арена КТЗ, ДК
сб 08 апреля, 21:00
Концерт группы "Улиткас"
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 09 апреля, 17:00
Концерт Хопкинсона Смита
Калужский музей изобразительных искусств

Кино

Лекарство от здоровья
Время первых
Призрак в доспехах
Босс-молокосос
Новости компаний

Жители Калужской области стали больше пользоваться интернетом

Как правильно выбирать форекс-брокера

«МегаФон» запустил голос высокой четкости

Основные инструменты для работы на рынке Форекс

Новости Обнинска
Блоги

Артем Летний's блог - Я видел

Артем Летний 06 апр 2017 20:55

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 03 апр 2017 09:02

Человеческое - Евтушенко

drughunter 01 апр 2017 22:32

Стихи забытого поэта - Одинокий город.

SynDicaTeFeed 31 мар 2017 14:35