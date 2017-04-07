Горуправа не выдавала разрешение на организацию нового рынка на улице Марата

Как мы уже рассказывали, на месте стоянки на улице Марата в Калуге собираются организовать торговлю продуктами. Там уже установлены киоски и столы со старого Центральнго рынка, который закрыли 1 апреля.

Эта земля принадлежит частному лицу. Согласно публичной кадастровой карте, участок разрешено использовать для объектов общественно-делового значения: отдельно стоящих объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рассчитанных на средний поток посетителей (150-500 кв. м общей площади). Также там можно организовывать автостоянку.

В то же время в городской управе в четверг, 6 апреля, нам рассказали, что заявлений на получение разрешения на организацию розничного рынка по ул. Марата, 2а не поступало. Разрешение на организацию розничного рынка городская управа не выдавала.

Там уточнили, что рынок должен организовываться в соответствии с планом, предусматривающим это на территории того либо иного субъекта Российской Федерации.

- Рынок может быть организован юридическим лицом, которое зарегистрировано в установленном законодательством порядке и которому принадлежат объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организация рынка, на основании разрешения, выданного органом местного самоуправления, - подчеркнули власти.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.