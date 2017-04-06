Стоянку на улице Марата превращают в новый рынок

Новый рынок в ближайшее время собираются открыть на улице Марата в Калуге. Предполагается, что он расположится на участке земли напротив торгового центра. Там сейчас расположена бесплатная стоянка.
Это земля принадлежит частному лицу. По периметру участка уже установили киоски. В центре – столы со старого центрального рынка.
Как рассказали нам предприниматели, они рассчитывают начать работать во второй половине апреля. Там будут торговать продуктами.
Между тем в управлении экономики и имущественных отношений города Калуги нам сообщили, что согласование на размещение ярмарки на данной территории городская управа не давала. Чуть позже в администрации уточнили, что собственник сам может решать, как использовать данную территорию.
Ранее, напомним, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов просил соединить новый парк, который собираются разбить на месте старого рынка, с Березуевским оврагом и Центральным парком культуры и отдыха. Пока не совсем понятно, каким образом в эту концепцию вписывается новый рынок через дорогу от старого.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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