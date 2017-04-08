Калужанин пешком дошёл до Крыма

Вышедший из Калуги 20 февраля Владимир Кузин 6 апреля добрался до Керчи в Крыму. Чтобы добраться до полуострова, мужчина потратил 45 дней. При этом он останавливался на несколько дней в разных городах.
- Шёл сегодня очень быстро, присел всего раз пять, - написал он на своей странице в «ВКонтакте». - Когда причалили, меня уже так не разрывало, как тогда, когда я увидел море. Я выдохнул. Я не устал от дороги, просто по всему телу прокатилась волна тепла, лёгкое волнение, шаг на причал, я дома! Судорожной мысли, где сегодня спать, не было, как-то по-хозяйски, уверенно прошёл морпорт, спокойно забрался на холм и повесил гамак, как будто я его всю жизнь тут вешаю. До Феодосии около 112 км, спешить больше некуда, думаю, за три дня, не напрягаясь, дойду.
Ранее мы уже рассказывали, как Владимир добрался до Ростова и почему его увезли в полицейский участок.
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